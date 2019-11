Schöne neue Arbeitswelt Was ist wichtig für ein gutes Betriebsklima?

Wie kann in Zeiten der Digitalisierung noch ein faires Arbeitsklima aufrecht erhalten werden? Der online Versandhändler Zalando war jüngst in die Kritik geraten, da Mitarbeiter mittels einer Software bewertet werden. Ist das noch gesundes Feedback?

Im Tagesgespräch spricht Moderator Achim Bogdahn heute mit Professor Dieter Frey von der LMU München über neue Ansätze im Management von Mitarbeitern. Der Wirtschaftspsychologe forscht zu den Bedingungen von Innovationen und gelungener Teamarbeit.

Welchen Einfluss haben die digitalen Technologien heute auf die Gestaltung des Miteinanders innerhalb von Unternehmen? Führt "Management by objectives", also regelmäßige Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen, zu mehr objektiven Bewertungskriterien und Transparenz oder doch nur zu Leistungsdruck und damit Stress? Außerdem soll es darum gehen, was Mitarbeiterinnen in Unternehmen heute wirklich brauchen, neben Yogaangeboten und Retrospektiven.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.