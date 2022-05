Was ist typisch Franken? Zur Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung 2022

Servus. Ich bin der Helmut Haberkamm.Ich bin Franke. Ja freilich, was denn sonst? Deutscher? Ja schon. Bayer? Naa, des net. Ich leb halt in Bayern, weil Franken eben zu Bayern g'hört. Seit dem Napoleon und sei'm Gschenk, des bayrische Königreich damals. Seitdem ist die Suppe eingebrockt und sie wird immer wieder gesalzen und gelöffelt.



Aufg'wachsen bin ich in Mittelfranken, im Aischgrund, zwischen Steigerwald, Frankenhöhe und Metropolregion Nürnberg. Das ist mein Kern von Franken. Ländlich geprägt, eher dörflich und kleinstädtisch, eher bäuerlich und kleinbürgerlich, ziemlich konservativ und evangelisch. Bin ich also ein typischer Franke? Ja, wos waaßn ich? Was ist denn das überhaupt: typisch Franken? Genau des is der Titel, der mich nach Ansbach glockt hat in die Landesausstellung dort. Ich will rausfinden, was des is: typisch fränkisch. Tausend Sachen schießen mir dabei durch meinen Kopf. Fachwerk und Sandsteinmauern, Butzenscheiben, Biberschwänz und Kopfsteinpflaster, Klöß und Gniedla, Bratwürst und a reesches Bauernbrot, Kren und Karpfen, des Seidla und a Schoppen.



Ja, des is Franken. Aber isses des scho? Häuser, Essen und Trinken? Naa, des sinn aa so Sachen wie der Dialekt, die Kerwa und die Fasnacht in Veitshöchheim, Adidas und Puma, Grundig und Schickedanz, Bobby-Car und Playmobil, der Club und die Greuther Kleeblättler. Is des des Typische? Firmen, Produkte und Vereine? Naa, große, berühmte Persönlichkeiten, die sinn Franken: Dürer und Cranach, Riemenschneider und Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, der Jean Paul. Aber aa der Eppelein, der Götz, der Adam Riese, der Kaspar Hauser. Oder der Thomas Gottschalk, der Dirk Nowitzki, der Lothar Matthäus …? Was werd ich in der Ausstellung sehn, das typisch fränkisch sein könnt? In dem ich mich wergli aa wiedererkenn? Gspannt binni. Also, schaumer amoll …