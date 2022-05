Allmächd! Was ist typisch fränggisch?

Heute Abend wird in Ansbach die Landesausstellung unter dem Motto "Typisch Franken?" eröffnet. Bratwurst, Fachwerk oder Bier und Wein: Was ist Ihrer Meinung nach besonders prägend für die Region? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.