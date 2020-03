Beleidigungen, Rassismus und das große Geld Was ist los in deutschen Fußballstadien?

Nachdem am Wochenende beim Bundesligaspiel Hoffenheim gegen Bayern Fans gegen den Hoffenheimer-Mäzen Dietmar Hopp protestierten, wird jetzt diskutiert, wie mit Fanprotesten insgesamt umgegangen werden soll. Was halten Sie von den Protesten?

Unter Fußball-Fans gibt es Unmut. Sie prangern die Kommerzialisierung des Fußballs an. Sinnbildlich steht für sie der Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp für diese Entwicklung.

Ihrem Ärger machen sie mit beleidigenden Sprechchören und Fadenkreuzbannern Luft. Mehrere Bundesligaspiele wurden deshalb unterbrochen oder standen kurz vor dem Abbruch.

Der Protest der Fans richtet sich auch gegen den Deutschen Fußballbund und dagegen, wie dort mit den Protesten umgegangen wird. DFB-Vizepräsident Rainer Koch kritisierte die Proteste scharf und verteidigte sogenannte Kollektivstrafen: "Da ist eine rote Linie überschritten, und wenn alle anderen Mittel nicht ausreichen, wir nicht zu anderen Lösungen kommen, dann muss man in letzter Konsequenz auch mal bereit sein, deutlich zu machen, unter solchen Rahmenbedingungen können wir nicht Fußball spielen, und dann muss solch ein Block auch mal gänzlich geräumt werden." Damit rechtfertigte er das Schließen bestimmter Zuschauerbereiche wie den Ausschluss von Dortmunder Fans für zwei Jahre bei Auswärtsspielen bei 1899 Hoffenheim.

Rufen Sie an!

Was ist los in deutschen Fußballstadien, fragt das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha. Wo verläuft für Sie die Grenze für das, was erlaubt ist, was nicht? Verstehen Sie die Fans? Wann muss ein Spiel abgebrochen werden?

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderator Christoph Peerenboom ist Christian Spiller, Ressortleiter Sport bei ZEIT-Online.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.