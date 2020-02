Weinstein, Polanski, Domingo Was hat MeToo den Frauen gebracht?

Ein Verfahren und eine Entscheidung, die über die USA hinaus Schlagzeilen gemacht haben: Im Prozess gegen Harvey Weinstein hat eine Jury den ehemaligen Hollywood-Mogul wegen Sexualverbrechen für schuldig befunden. Mehrere Frauen hatten ihm schwere sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen. Der Prozess und das aktuelle Urteil gelten als Meilenstein der MeToo-Ära.

#MeToo - Betroffene berichten von Ihren Erfahrungen

Mit dem Hashtag #MeToo haben Frauen seit 2017 im Internet auf das Ausmaß sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe aufmerksam gemacht.

Auch andere Fälle werden öffentlich aufmerksam verfolgt: Der Tenor Plácido Domingo hat Auftritte im Teatro Real von Madrid abgesagt. Damit reagierte er auf die Diskussion um seine Person. Auch ihm hatten mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Am Dienstag hatte er sich öffentlich entschuldigt.

Dem Regisseur Roman Polanski wird schon seit vielen Jahren sexuelle Belästigungen und eine Vergewaltigung im Jahr 1975 vorgeworfen. Die französische Filmbranche ist in Aufruhr, weil sein "Intrige" für den "César", den wichtigsten Filmpreis des Landes nominiert ist. Polanski will der Zeremonie nun fernbleiben.

Welche Problem sind ungelöst?

Das Tagesgespräch fragt: Wie sehen Sie die Vorwürfe gegen die drei prominenten Männer? Wie schwer fällt es Betroffenen nach wie vor, von ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung zu berichten? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Wo sind die alten Probleme ungelöst? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast bei Christine Krueger im Tagesgespräch ist die BR-Journalistin Barbara Streidl, Autorin des Buches "Feminismus. 100 Seiten".

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.