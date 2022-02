Stromausfall, Überflutungen, umgestürzte Bäume Was hat der Sturm bei Ihnen angerichtet?

Tausende Stromausfälle in Bayern

Allerdings hat das Orkantief in tausenden bayerischen Haushalten den Strom ausfallen lassen. Alleine der größte Stromnetzbetreiber des Freistaats, Bayernwerk Netz, verzeichnete 10.000 Betroffene, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. Ursache für die Ausfälle seien häufig auf Leitungen gestürzte Bäume.

Oberfranken: 23 umgestürzte Bäume in einer halben Stunde

In Oberfranken verlief die Nacht ruhig - ab etwa 5 Uhr habe Ylenia jedoch für zahlreiche Einsätze gesorgt, heißt es auf Nachfrage des BR in den Integrierten Leitstellen (ILS) in Oberfranken. So seien beispielsweise in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach innerhalb einer halben Stunde 23 auf Fahrbahnen gestürzte Bäume gemeldet worden, die ILS Hochfranken zählte gegen 05:30 Uhr bereits bis zu 25 Einsätze.