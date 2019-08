Viel Spaß, noch mehr Ärger Was haben Sie schon mit E-Rollern erlebt?

Mit einem geliehenen E-Scooter durch die Stadt düsen - seit Mitte Juni ist das in München möglich. Seit ein paar Wochen auch in Nürnberg, Augsburg oder Ingolstadt. Bereits im Frühjahr gab es einen Modellversuch in Bamberg. Anderswo auf der Welt, zum Beispiel in Paris, Stockholm oder Tel Aviv, gibt es schon länger Erfahrung mit den akkubetriebenen Rollern.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Was halten Sie von den E-Rollern? Mit Hilfe einer App lassen sich die Roller relativ leicht ausliehen. Haben Sie dieses neue Verkehrsmittel schon ausprobiert - und Spaß dabei gehabt? Oder haben Sie die E-Roller nur kritisch aus der Distanz beobachtet? Was taugen Sie im Stadtverkehr als Alternative zum Auto? Wie steht es um Sicherheit für Fußgänger?

"Die Anbieter müssen ihre Kundschaft besser über die regelkonforme Nutzung aufklären", mahnt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. "Sie müssen sicherstellen, dass die Fahrzeuge nicht überall herumstehen und dabei zum Teil andere beeinträchtigen oder behindern", sagt er. Was sagen Sie?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger im Tagesgespräch war Prof. Harald Kipke, Leiter des Studiengangs "Urbane Mobilität" an der Technischem Hochschule Nürnberg.

Wie ist Ihre Meinung?

