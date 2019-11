"Mädchen" für alles Was haben Sie mit oder als Au-pair erlebt?

Als Au-pair kann man was erleben – und als Au-pair-Gastgeberfamilie auch. Vor 50 Jahren wurde das Europäische Au-pair-Abkommen beschlossen. Rufen Sie an und erzählen Sie von Ihren Erlebnissen.

Als Au-pair ins Ausland war und ist insbesondere für junge Menschen eine beliebte Möglichkeit, eine andere Sprache und eine andere europäische Kultur kennenzulernen.

Am 24. November 1969 wurde das Europäische Abkommen über die Au-pair-Beschäftigung beschlossen. Es verpflichtet die Gastgeber sie oder ihn in die Familie aufzunehmen und am täglichen Familienleben teilhaben zu lassen. Die Arbeitszeit des Au-pairs darf nicht länger als 30 Stunden in der Woche betragen.

Aus den Au-pair-Erfahrungen entstanden oft jahrzehntelange Freundschaften. Mancher aber war auch froh, wenn sich die Wege wieder trennten.

Im Tagesgespräch bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist unter anderem Cordula Walter-Bolhöfer als Expertin. Sie ist Geschäftsführerin der Gütemeinschaft Au-pair.

