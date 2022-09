Kein Flieger, kein Koffer, viele Turbulenzen Was haben Sie in diesem Sommer beim Fliegen erlebt?

Schon wieder Streik bei der Lufthansa. Dabei ist das Chaos an den Flugfhäfen noch gar nicht lange her. Was haben Sie in diesem Sommer beim Fliegen erlebt? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit uns: 0800/94 95 955.