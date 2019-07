Lebenstraum oder Albtraum Was haben Sie beim Hausbau erlebt?

Was haben Sie erlebt, bevor Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus beziehen konnten? Am BR-Thementag "Luxus vier Wände" fragt das Tagesgespräch: Haben Sie lange ein passendes Grundstück oder Gebäude suchen müssen? Konnten Sie in Ihr Traumhaus einziehen? Oder gab es Probleme?

Wer ein Haus baut, der kann was erleben

Was lief bei den Bauarbeiten oder beim Renovieren reibungslos? Was hat nicht auf Anhieb geklappt? Welche Lösungen haben Sie für Probleme gefunden?

Erzählen Sie im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha von Ihren Erfahrungen! Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist Claudia Schmitt-Rider, Architektin; Büro gumpp.heigl.schmitt-Architekten München. Der Sendung zugeschaltet ist Franz-Josef Lickteig, Geschäftsführer der BPD Immobilienentwicklung GmbH.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.