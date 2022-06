Die documenta und der Antisemitismus: Was darf Kunst?

Schon zur Eröffnung der Kunstausstellung documenta am 18. Juni hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Grenzen der Kunstfreiheit hingewiesen: "Kunst darf anstößig sein, sie soll Debatten auslösen", sagte Steinmeier. Auch Kritik an israelischer Politik sei erlaubt. "Doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten."