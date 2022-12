Kein Tabak mehr für Jugendliche in Neuseeland Was bringen Verbote?

Ein Verbot, das diese Woche weltweit Schlagzeilen gemacht hat: Neuseeland will künftigen Generationen das Rauchen gesetzlich verbieten. Bald darf an Menschen, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden, kein Tabak mehr verkauft werden. Die Zahl der lizenzierten Tabakverkaufsstellen soll von 6.000 auf 600 reduziert werden. Außerdem soll der Nikotinanteil in tabakhaltigen Produkten sinken. Die neuseeländische Regierung will so Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle eindämmen.