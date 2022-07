Münchner Stammstrecke und Brenner-Zulauf Warum tun wir uns mit Großprojekten so schwer?

Am Ende wird's teurer als geplant und die Bauarbeiten dauern viel länger. Ein Eindruck, den man bei einigen große Projekte gewinnen kann, oder? Wieso ist das so?

S-Bahn Stammstrecke in München wird teurer

Bau des Brenner-Zulaufs: Österreich ist schon viel weiter

Beim Brenner-Nordzulauf wird derzeit erst klar, welchen genauen Verlauf die Bahnstrecke einmal nehmen soll. Bei uns in Deutschland wird die Bahnstrecke noch geplant, drüben in Österreich wurde längst gebaut: Dort führt die Unterinntaltrasse schon zum Brennerbasistunnel.

Das Tagesgespräch fragt: Was kann bei Großprojekten schief laufen? Wieso stimmen am Ende die Kalkulationen für Bauzeiten und -kosten nicht mehr? Was kann man das Problem lösen? Diskutieren Sie darüber mit Prof. Wieland Cichon. Er forscht zu Projektberatung und Projektmanagement an der Hochschule München und ist heute zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn.