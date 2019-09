Interview mit Peter Schall, GdP Bayern Warum steigt die Zahl der Kleinen Waffenscheine?

Kurz erklärt: Der kleine Waffenschein erlaubt es etwa Schreckschuß- Gas-und Signal-Waffen mit sich zu führen. Bei Demonstrationen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen sind sie allerdings verboten. Prinzipiell kann jeder Volljährige die Erlaubnis bei der Waffen-Behörde beantragen. Die Eignung und Zuverlässigkeit des Antragstellers oder der Antragstellerin überprüft dann die Polizei. Der kleine Waffenschein wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Rund 640 000 Bürger in Deutschland besitzen ihn derzeit. Das sind rund 30 000 mehr, als im letzten Jahr.

Im Gespräch mit radio-Welt-Moderator Uwe Pagels ist Peter Schall, Polizeioberrat und Chef der Gewerkschaft der Polizei in Bayern.

Die Zahl der Inhaber des kleinen Waffenschein hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdreifacht. Haben Sie denn eine Erklärung dafür ?

Peter Schall: Die Zahlen sind ja wirklich sehr erstaunlich. Ich kenne das noch vor zwei Jahren, da hatten Sie sich nur verdoppelt, war das schon schlimm genug. Und es erklärt sich so ein bisschen aus dem Unsicherheitsgefühl der Bürger, die meinen, sie müssen sich jetzt da bewaffnen, wobei es zum einen eine Scheinsicherheit ist und zum anderen die Straftaten insgesamt leicht rückläufig sind.

Kriegt man denn diesen kleinen Waffenschein so einfach ? Ist der Antrag eine Routinesache?

Derjenige, der sich bisher nichts hat zuschulden kommen lassen und bei der Polizei keine Akte hat, der bekommt es, wenn er volljährig ist, ohne Probleme. Er muss einen Antrag bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde stellen. Die prüfen das dann in Absprache mit der Polizei und wenn nichts vorliegt, dann bekommt er die Bescheinigung.

Aus polizeilicher Sicht, sind solche Waffen gefährlich?

Wir sehen das mit sehr besorgniserregenden Gedanken, weil einfach zu viel passiert. Es ist ja so, es ist eine gewisse Klientel, die sich diese Waffen besorgt, teilweise auch um anzugeben. Wir haben leider immer wieder die Einsätze, wo jemand dann betrunken oder unter Drogeneinfluss stehend, mit dem Ding rumspielt. Für den Beobachter ist es dann nicht klar, ist das jetzt eine scharfe Waffe oder ist das eine Spielzeug Waffe? Dann wird oft die Polizei gerufen die Kollegen kommen da hin, sehen es ja jetzt auch nicht gerade, wenn da vielleicht auch noch die Lichtverhältnisse schlecht sind. Und dann könnte es unter Umständen gefährliche Situationen geben, bis zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Das wäre natürlich dann der Worst Case. Aber wir haben leider immer wieder solche Einsätze, wo Leute mit dem Ding in der Öffentlichkeit hantieren.

Daraus schließe ich jetzt gerade, dass man die von echten Waffen nicht so richtig unterscheiden kann ?

Das ist richtig. Die sind ja teilweise wirklich so täuschend echt, dass sie eben ausscheuen sollen, wie eine echte Waffe und sie können damit genauso gut eine Bank oder einen Supermarkt überfallen. Und genauso haben wir natürlich das Problem, dass Leute damit in der Öffentlichkeit hantieren, Krieg spielen und es ist auch eine Scheinsicherheit auch für den Bürger. Ich verstehe auch diesen Run auf diese Waffen gar nicht so, weil es ist ja keine echte Waffe. Und wenn jetzt jemand sie bedroht oder der das nicht sehr ernst nimmt, dann nutzt Ihnen das Ding gar nichts und selbst wenn sie sich damit verteidigen wollten, nützt es im Endeffekt, wenn jemand aggressiv auf sie zugeht, eigentlich auch nichts.

Nun gibt's diesen kleinen Waffenschein ja noch nicht so sehr lange. Was passiert denn mit Waffen, die man vorher gekauft hat oder geerbt hat oder die der Vater hatte oder der Onkel und die man jetzt in die Finger bekommt ?

Ja, die Waffen muss man sozusagen legalisieren. Es gibt ja das Erbrecht, das kann Ihnen ja soweit niemand streitig machen. Da müssen jetzt tatsächlich, zum Beispiel wenn der Opa stirbt und am Speicher finden sie Waffen - selbst wenn es eine scharfe Waffe ist - müssen sie das unverzüglich anzeigen und dann wird es ihnen entweder eine Waffenrechtliche Erlaubnis erteilt, oder sie müssen, wenn es eine scharfe Waffe ist, das Ding dann abgeben, vernichten oder unbrauchbar machen, zumindest wenn sie sagen, ich will es mir als Dekowaffe an die Wand hängen, dann müssen sie es halt nachweisbar unbrauchbar machen.

Reden wir nochmal über dieses Sicherheitsgefühl, was Sie angesprochen haben. Die Bürger sind offenbar verunsichert. Das ist doch auch irgendwie eine Kritik an der Polizei.

Ja, das ist ja immer so ein bisschen: das tatsächliche Sicherheitsgefühl und die Realität oder das subjektive Sicherheitsgefühl - so muss man sagen - also das, was der Bürger empfindet, mag natürlich vielleicht auch die Berichterstattung sein, mag auch jetzt vieles sein, was auf Facebook verbreitet wird, dass hier quasi eine Frau gar nicht mehr auf die Straße gehen darf, weil sie sofort an irgendwelchen Orten überfallen wird, was Unsinn ist, was Gott sei Dank nicht der Realität entspricht. Die Zahlen, gerade der Gewaltdelikte, gehen ja eigentlich eher nach unten.

Nun gibt es ja Stimmen, auch im Internet, die dazu raten, Waffen zu kaufen. Hat da die Politik, oder vielleicht gewisse Kreise in der Politik vielleicht einen Fehler gemacht, wenn das Wohlbefinden der Bevölkerung so angeknackst ist ?

Ja, das mag vielleicht zur allgemeinen Stimmungslage beitragen, weil man natürlich hier ein bisschen schürt und auch die Kritik an der Polizei und an den Medien natürlich hochspielt und sagt: die bringen gar nicht alles. Und das hinterlässt natürlich auch ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Wenn ich sicher sein kann, dass tatsächlich jede Straftat in der Zeitung steht, wenn etwas Schlimmes passiert. Das ist ja der Vorwurf, dass die Medien das Verschweigen, dass es die Polizei gar nicht im Pressebericht reinschreibt und teilweise sogar verweigert eine Anzeige aufzunehmen. Das sind alles Gerüchte, die gerade in den sozialen Medien massiv verbreitet werden von der rechten Szene, um diese Unsicherheitsgefühl zu schüren, um zu zeigen, der Staat schläft und tut nichts.

Unterm Strich, aus polizeilicher Sicht: Das Tragen einer Schreckschuss- oder einer Gaspistole verstärkt also nicht die persönliche Sicherheit?

Das kann man so sagen, im Gegenteil, in gewissen Situationen gibt es sogar ein hohes Risiko.