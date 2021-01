Ursachen von Reflux Warum schmerzt die Speiseröhre?

Wenn Mageninhalt und -säure in die Speiseröhre aufsteigen, manchmal sogar bis zur Mundhöhle, sagt man umgangssprachlich dazu auch Aufstoßen. Mediziner sprechen von Reflux. Krankhaft ist so etwas nicht immer, es kann gelegentlich auch spontan vorkommen oder wenn man zu viel gegessen hat. Reflux als ständiger Begleiter ist jedoch nicht normal. Wer regelmäßig zwei- bis viermal in der Woche damit zu tun hat und das über einen längeren Zeitraum, z.B. über Wochen, sollte das beim Arzt abklären lassen.