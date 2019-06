Zwischen Frust und Protest Warum ist die AfD im Osten so stark?

Gut 44 Prozent stimmten gestern bei der Stichwahl zum Görlitzer Oberbürgermeister für den AfD-Kandidaten. Was glauben Sie: Warum ist die AfD im Osten so stark?

Weil es der Kandidat der AfD bei der Görlitzer-Oberbürgermeisterwahl bis in die Stichwahl geschafft hatte, erregte die Wahl bundesweit Aufmerksamkeit. Am Ende setzte sich Octavian Ursu von der CDU mit 55,2 Prozent durch - immerhin 44,8 Prozent aber votierten für Sebastian Wippel von der AfD. Ein Stimmungsbild für die Landtagswahl in Sachsen?

In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge erreicht die CDU, die derzeit mit Michael Kretschmer den Ministerpräsidenten stellt, rund 24 Prozent. Die AfD liegt in etwa gleichauf, zum Teil auch knapp vor der CDU. Grüne und Linke kommen jeweils auf rund 15 Prozent. Die SPD ist weit abgeschlagen bei unter zehn Prozent. Auch in Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt, Thüringen folgt am 27. Oktober.

Als Experte in der Sendung bei Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller war Dr. Carsten Koschmieder, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.

