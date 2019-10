Die Volksrepublik wird 70 Warum fürchten wir uns so vor China?

Die Volksrepublik China hat sich seit seiner Gründung vor 70 Jahren zur Weltmacht etabliert - wirtschaftlich wie militärisch; eine gefährliche Weltmacht? Warum fürchten wir uns so vor China?

Vor 70 Jahren hat Mao Zedong vom Tor des Himmlischen Friedens die Volksrepublik China ausgerufen. Seitdem ist aus dem Arbeiter- und Bauernstaat ein hochentwickeltes Industrieland geworden - und eine Militärmacht. Zu den Feierlichkeiten marschierten 15.000 Soldatinnen und Soldaten auf, 160 Kampfflugzeuge flogen über den Himmel von Peking, Atom- und Interkontinentalraketen rollten an den Ehrentribünen vorbei. Auch in den Bereichen Forschung und Industrie spielt China inzwischen ganz vorne mit und investiert in Projekte auf der ganzen Welt. Sind unsere Ängste begründet oder fürchten wir vor allem das Fremde?

Warum fürchten wir uns so vor China?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Björn Alpermann, Sinologe am Institut für Kulturwissenschaften Ost- und Südasiens an der Universität Würzburg.

