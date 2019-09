Radfahrer in Gefahr Warum es nicht mehr LKW mit Abbiegeassistent gibt

In Großstädten wie München finden sich zahlreiche gefährliche Stellen, vor allem Ampelkreuzungen mit Radwegen. Springt die Ampel auf grün, wird es für Radfahrer dann riskant, wenn sie geradeaus fahren möchten und ein LKW gleichzeitig rechts abbiegen will. Denn Radfahrer verschwinden dann im sogenannten toten Winkel.

Dabei gäbe es bereits funktionierende Lösungsansätze. Seit 2016 bietet Mercedes Benz Abbiegeassistenten an. Im neuesten Modell Actros wurde das System verfeinert. Statt Rückspiegel gibt es nun Kameras, sogenannte mirror cams. Diese beobachten das rückwärtige Geschehen, unter anderem mit Hilfe von Radar. Nähert sich ein Fußgänger oder Radfahrer, wird der Fahrer sowohl visuell als auch akustisch gewarnt.

MAN bietet ein ähnliches System an. Das Kamerasystem des Münchner LKW-Herstellers kann zusätzlich mit Ultraschallsensoren ausgestattet werden, welches, wie bei den Stuttgartern zusätzlich noch, akustisch die Fahrer bei Gefahren warnt. Ab nächstem Jahr sollen bei der VW-Tochter auch Radarsysteme zum Einsatz kommen.

EDEKA hat bereits ein eigenes System entwickelt und rüstet seine Flotte sukzessive nach.

Zugelassene Abbiegeassistenzsysteme

Neben den angebotenen Abbiegeassistenten bei den Neuzulassungen gibt es von LKW-Herstellern und Zulieferern auch einige Nachrüstsysteme. Das Kraftfahrtbundesamt nennt auf seiner Internetseite derzeit sechs Produkte, die eine Betriebserlaubnis erhalten haben.

Abbiegeassistenten: Fehlwarnungen im Test

Bei einem Test des ADAC im April 2019 fiel allerdings auf, dass es bei einigen der vom Automobilclub getesteten Systeme zahlreiche Fehlwarnungen gab. Eine hohe Rate an Fehlauslösungen wirke sich jedoch negativ auf die Akzeptanz und das Vertrauen des Fahrers auf das System aus, so das Fazit des ADAC. Weniger Fehlwarnungen gab es bei den getesteten Abbiegeassistenten, die zwischen Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern sowie Fußgängern und Verkehrszeichen, Ampeln oder Bäumen unterscheiden konnten. Positiv fielen den Testern demnach die Abbiegeassistenten von Mekra Lang und von Mobileye auf.

BGL fordert verpflichtende aber bessere Abbiegeassistenten

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) fordert schon lange, Abbiegeassistenten verpflichtend einzuführen. Allerdings verweist Pressesprecher Martin Bulheller darauf, dass der Begriff "Abbiegeassistent" nicht rechtlich geschützt sei und reine Kamerasysteme seiner Meinung nach zu wenig seien.

Abbiegeassistenten: automatische Bremsung technisch noch nicht möglich

Am besten wäre es natürlich, wenn Abbiegeassistenten in brenzligen Situationen nicht nur die LKW-Fahrerinnen und -Fahrer warnen, sondern im Notfall auch automatisch eine Bremsung einleiten würden. Doch solche Produkte gibt es noch nicht. Man arbeite an Systemen mit aktiver Bremsung, teilte zum Beispiel MAN mit. Aufgrund der technischen Komplexität werde es aber noch einige Jahre dauern, bis ein solches System entsprechend zuverlässig und damit marktfähig sei. Auch bei Mercedes wollte man sich nicht festlegen. Es bedürfe noch vieler Tests und Absicherungen.

Problem Parkstreifen

Eine technische Herausforderung ist es auch, wenn zwischen der Straße und dem Radweg ein Parkstreifen ist. Durch parkende Autos können LKW-Fahrer Radfahrer, die auf dem Radweg unterwegs sind, schlechter erkennen.

Überschaubare Kosten

Der Aufwand für die Abbiegeassistenten scheint überschaubar, kosten entsprechende Geräte meist zwischen 1.000 und 2.500 Euro. Dazu kommt bei Nachrüstungen der Einbau von ein paar Stunden.

Versicherer: "Hälfte der Unfälle könnte vermieden werden"

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft schätzt, dass mit einem Abbiegeassistenten rund die Hälfte aller Unfälle zwischen Lkw und Fußgängern beziehungsweise Radfahrern vermieden werden könnten. Die Zahl der damit verbundenen Todesfälle könnte sich im Idealfall um rund ein Drittel reduzieren, die Zahl der Schwerverletzten um mehr als 40 Prozent.

Abbiegeassistenten bis 2022 freiwillig

Doch LKW-Besitzer können nach wie vor freiwillig entscheiden, ob sie Abbiegeassistenten einbauen. Erst 2022 sollen sie in der EU verpflichtend werden, dann auch nur bei neuen Fahrzeugtypen.

Scheuer: "Hätte Abbiegeassistenzpflicht gerne früher"

"Die Fahrzeugzulassung ist Europarecht, und ich war der einzige Verkehrsminister der gegen den langen Zeitplan gestimmt hat. Und wenn du der einzige bist, der dagegen ist, hast du nicht die Mehrheit. Deswegen müssen wir etwas machen, ich kann es national nicht verpflichtend machen." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

Förderprogramm "Aktion Abbiegeassistent"

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

Scheuer setzt auf freiwillige Initiativen der LKW-Käufer wie zum Beispiel Logistikunternehmen, Spediteure und Lebensmittelketten. Der CSU-Politiker hat ein Förderprogramm namens "Aktion Abbiegeassistent" aufgelegt. Die Zuschüsse von fünf Millionen Euro waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. 3.900 LKW wurden den Angaben nach gefördert. Die Mittel wurden um weitere fünf Millionen Euro aufgestockt, aber auch dieses Geld ist bereits weg. Man werde das Programm auf jeden Fall fortsetzen, heißt es beim Bundesverkehrsministerium.

Nach wie vor viele LKW ohne Abbiegeassistent

Fakt ist: Trotz des Programms sind viele LKW-Fahrer auf der rechten Seite nach wie vor blind. Radfahrer sollten deshalb besonders vorsichtig sein, wenn sie an einem Laster vorbeifahren und ihm im Zweifelsfall lieber die Vorfahrt lassen. LKW-Fahrern bleibt nichts anderes übrig, als immer ganz genau hinzuschauen.