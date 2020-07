Zwischen Lockdown und Lockerheit Warum die aktuelle Corona-Phase besonders schwer auszuhalten ist

Gemischte Gefühle in der Corona-Pandemie: Es gibt immer mehr Lockerungen, aber viele Menschen sind innerlich zerrissen und fragen sich: Wie viel Vorsicht ist noch angebracht – ohne übervorsichtig zu sein? Die Sozialpsychologin Marlene Altenmüller von der LMU München erklärt, warum die aktuelle Situation so viel Spannung in uns auslöst.

Warum lösen die Corona-Lockerungen in uns so gemischte Gefühle aus? Darüber hat Birgit Frank in unserem Podcast "Tagesticket" mit Marlene Altenmüller gesprochen. Sie ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialpsychologie der LMU München.

Birgit Frank: "Kann ich das jetzt schon wieder machen oder geht das zu weit?" Stellen sich eigentlich gerade viele Leute solche Fragen?

Marlene Altenmüller: Es herrscht gerade eine große Unsicherheit darüber, wie ich mich richtig verhalte. Das merkt man gerade sehr stark. Corona ist eine Zeit der Unsicherheit. Wenn wir unsicher sind, schauen wir auf unser Umfeld: Wie verhalten sich andere Leute? Und daraus nehmen wir Input für unser eigenes Verhalten. Habe ich ein Umfeld, in dem Corona für die Leute vorbei ist und die alles locker angehen wollen, dann bin ich auch eher lockerer. Wenn ich aber Leute um mich herum habe, die vorsichtiger sind, dann werde ich auch vorsichtiger sein.

"Die meisten von uns wissen es besser"

Es ist natürlich sehr verlockend, zu sagen: Ach komm, ist doch schon wieder vorbei. Aber ich denke, die meisten von uns wissen es besser. Wir wissen, das ist gerade eine trügerische Ruhe, eine unsichere Situation. Die Menschen in Gütersloh können ja davon gerade ein Lied singen, wie schnell die Situation wieder umschlagen kann.

Gefühlt halten viele Menschen die Abstandsregeln schon lange nicht mehr ein. Stimmt das oder ist das meine selektive Wahrnehmung?

Selektive Wahrnehmung ist ein gutes Stichwort. Es ist schon so, dass man selber mit Vorsicht genießen sollte, was man meint gerade in seiner Umgebung zu erleben. In unserer selektiven Wahrnehmung fallen uns Regelbrecher viel stärker auf und bleiben uns auch viel stärker in Erinnerung als diejenigen, die sich an die Regeln halten. Das liegt daran, dass wir darauf gepolt sind, Regelbrecher zu entlarven. Sie sind auch eine potenzielle Gefahr für uns. Dazu kommt, dass diese Regelbrecher viel sichtbarer sind: Sie sitzen eben im Café oder im Park. Die, die zuhause sitzen und vorsichtig sind, die sehen wir ja nicht. Das führt zu einer zusätzlichen Verzerrung unserer Wahrnehmung. Das große Problem ist: Wenn ich das Gefühl habe, niemand hält sich mehr an die Regeln, dann will ich mich auch nicht mehr daran halten. Aber es ist in vielen Fällen eben nur ein Gefühl.

Wenn ich jemanden in der Bahn ohne Maske sehe – was mache ich denn dann? Spreche ich den an oder muss ich das aushalten?

Eine sehr schwierige Frage. Kommt auf die Person an, die in der Situation steckt. Eigentlich ist es ja immer okay es zu sagen, wenn man sich unwohl fühlt – auch ohne Corona. Beim Abstand zum Beispiel. Jeder hat sein eigenes persönliches Empfinden, was ein guter Abstand ist. Und wenn es die Situation zulässt, dann sollte man auf jeden Fall etwas sagen.

"Regelbrecher zum Umdenken bringen"

Aus einer sozialpsychologischen Sicht, wenn man an das Etablieren sozialer Normen denkt, ist es total wichtig, dass man das anspricht, wenn man sich unwohl fühlt. Um eine Norm zu etablieren oder aufrecht zu erhalten. Dass man den Regelbrecher vielleicht sogar zum Umdenken bringt. Aber selbst wenn diese eine Person nicht umdenkt, merken zumindest alle anderen Personen und auch ich selbst, es ist mir noch wichtig. Und das führt dann zur größeren Akzeptanz der Schutzmaßnahmen, die dann auch länger anhalten können.

Man kann sich da aber mitunter auch spießig vorkommen. Vielleicht hat der andere auch einfach gerade nicht auf den Abstand beispielsweise geachtet.

Klar, man will ja auch kein übervorsichtiger Meckerer sein, sondern an sich schon locker. Lockerheit ist ja auch eher positiv besetzt. Ein lockerer cooler Mensch ist eigentlich jemand, mit dem wir gerne umgehen. Aber beim Thema Corona ist Lockerheit ein bisschen schwierig. Der innere Konflikt ist nun: Sage ich was und riskiere als übervorsichtig und albern abgestempelt zu werden oder ignorier ich das und ärgere mich dann aber nachher im Stillen darüber.

Wird uns diese innere Ambivalenz – soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein – jetzt länger prägen? Oder wird unsere Psyche das schnell wieder vergessen, wenn Corona nicht nochmal zurückschlägt?

Wenn keine zweite Welle kommt, werden Fragen gestellt werden, ob die Maßnahmen nicht doch überzogen waren. Aber das ist die Crux: Wenn die Vorsichtsmaßnahmen funktionieren, dann scheint es, als wären sie nicht nötig gewesen.