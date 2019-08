Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Warum die AfD im Osten so erfolgreich ist

Am Sonntag wird in Sachsen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Nach den neuesten Umfragen ist die AfD in beiden Bundesländern sehr stark. Warum ist die Partei gerade im Osten so erfolgreich?

Professor Raj Kollmorgen ist einer der wichtigsten Solzialforscher für Ostdeutschland. Selbst in Leipzig geboren, erlebt er den Fall der Mauer im Alter von 26 Jahren. Seit Beginn seiner Forschung beschäftigt er sich mit den Themen Ungleichheit und sozialen Wandel in postsozialistischen Ländern. Seit 2013 hält er die Professur für Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau/Görlitz inne.

radioWelt: Herr Kollmorgen, warum ist die AfD im Osten denn so erfolgreich?

Raj Kollmorgen: Drei Gründe erscheinen mir hier relevant: Der eine Punkt ist der Schatten der DDR und des politischen DDR-Herrschaftsregimes. Insbesondere die Angehörigen der älteren Generation, also die Generationen ab Mitte 40 und insbesondere ab Mitte 50, sind ja noch deutlich von der DDR geprägt. Und die DDR hat sich ja durch die interessante Konstellation ausgezeichnet, dass sie auf der einen Seite unterpolitisiert war, weil es keine freien zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Parteien gab und andererseits überpolitisiert - im Sinne einer staatlichen Politik und der Dominanz des staatlichen Herrschaftsregimes. Und diese paradoxe Auffassung vom politischen Prozess haben viele DDR-Bürger mit in die Bundesrepublik getragen. Das führt dazu, dass man vom Staat erwartet, dass er die eigenen Probleme löst, dass man aber eigentlich relativ wenig zu tun haben will mit den Mühen der demokratischen Ebenen. Also sich breit in zivilgesellschaftlichen Organisationen und politischen Parteien zu engagieren.

"Wenn es die AfD nicht gäbe, hätte man sie für die Ostdeutschen erfinden müssen" Raj Kollmorgen, Sozialforscher

Der zweite Grund ist, dass der Staat aber in den letzten dreißig Jahren viele Menschen im Osten deutlich enttäuscht hat, sodass die Ostdeutschen auf eine zweite Eigentümlichkeit zurückgreifen, nämlich ein deutlich ausgeprägteres Protestverhalten. Die Ostdeutschen haben die Erfahrung gemacht, dass man mit Sozialprotesten, mit politischen Protesten etwas bewegen kann. Möglicherweise sogar mehr, als sich in zivilgesellschaftlichen und politischen Organisationen bewegen lässt. Und die AfD bedient das.

Und der dritte Grund ist, dass es auch wirtschaftlich und infrastrukturell gerade in diesen ländlichen Regionen in Ostdeutschland, wo die AfD stark ist, relativ mau aussieht. Da gibt es nach wie vor einen Bedarf des Nachholens. Das nehmen die Ostdeutschen wahr. Zugleich hat sich da in den letzten dreißig Jahren nicht so viel geändert. In ihrer Wahrnehmung hocken sie in der Peripherie und werden von den Westdeutschen missachtet.

Wenn ich Sie richtig verstehe, fühlen sich viele Ostdeutsche abgehängt?

Ja, und darüber kann man sofort ins Gespräch kommen, ob diese Wahrnehmung richtig ist und ob man da nicht auch ein bisschen Kritik und Selbstkritik üben sollte. Aber Fakt ist, dass sie nicht so beteiligt worden sind, sondern dass viele Grundsatzentscheidungen im Bundeskanzleramt und insgesamt in der Regierung gefällt worden sind. Und dass man eben gerade in diesen peripheren Regionen wenig Chancen hatte, mitzugestalten. Das haben Dritte für sie übernommen. Und die suchen jetzt eben diesen Protest und wenn es die AfD nicht gäbe, hätte man sie für die Ostdeutschen erfinden müssen.

Bayerns Ministerpräsident Söder hat vorgeschlagen, man könnte mehr Behörden in den Osten verlagern, damit diese strukturschwachen Gebiete besser ausgelastet sind. Wäre das eine Lösung?

Das glaube ich nicht. Aus Gerechtigkeitsperspektive ist es zwar wichtig, dass man die Behörden in einem föderalen Staat einigermaßen proportional verteilt. Man holt sich aber auch Kommunikationsprobleme damit ins Haus. Ob das immer klug ist – ich sage nur: doppelte Hauptstadt, das diskutieren wir ja bis heute. Aber die wirtschaftlich-sozialen Effekte sind doch relativ gering.

Sie haben mal gesagt, dass unter Ihren Studentinnen und Studenten wenige sind, die wirklich ehrgeizig sind und hohe Positionen anstreben. Kann man also sagen, der Ostdeutsche ist fauler als der Westdeutsche?

Nein, das habe ich so nicht formuliert und auch nicht so gemeint. Ich sagte, dass, im Verhältnis betrachtet, die Ostdeutschen mehr an sozialer Sicherheit orientiert sind, an sicheren Berufsbiografien und sicheren Karrieren als an risikoreichen Pfaden möglicherweise bis in Spitzen von Wirtschaft, Verwaltung usw. Und das finde ich angesichts dieser radikalen Umwälzungsprozesse, die in Ostdeutschland nach 1989 stattgefunden haben, auch hochgradig plausibel.