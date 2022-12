Warntag mit Sirenen und SMS Sind Sie und Ihre Gemeinde jetzt besser vorbereitet?

Neben einer Warnung per SMS und im Rundfunk ertönen am heutigen Warntag auch bundesweit Sirenen, um sie für den Katastrophenfall zu testen. Fühlen Sie sich dadurch sicherer? Rufen Sie an und Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.