Schönste Orte Wandern, weilen und wohlfühlen in Bayern

Warum in die Ferne schweifen? Urlaub daheim ist ganz besonders schön: Ob Kräuterwanderug, Nationalparks, Moorseen oder verwunschene Bachläufe - wir zeigen Ihnen die faszinierendsten Ecken und entdecken dabei auch Bayerns älteste Tourismusregion und eine 5000 Jahre alte Mooreiche. Wir begeben uns auf die Spuren der Römer und tanken Energie und Lebensfreude beim meditativen Wandern, in den Klangteppichen der Wildnis, magischen Bergen, Schluchten und Wassern und an einem Kraftort, den jeder zuhause hat…

Kräuterwanderung im Werdenfelser Land

Der Schafkopf oberhalb von Farchant im Werdenfelser Land ist kein bekannter Gipfel, obwohl der Weg durch den lichten Mischwald hinauf auf den 1380 Meter hohen Gipfel abwechslungsreich ist und voller geologischer und sogar archäologischer Besonderheiten steckt. Der Blick vom Schafkopf in den Ammergauer Bergen nach Süden hin zu Zugspitze, Alpspitze und Wettersteinwand ist unglaublich schön, ebenso nach Osten ins Estergebirge mit Fricken und Bischof.

Klangteppich der Wildnis bei Regenstauf

Hinausgehen in den Wald und dort die Ruhe genießen – doch was, wenn der nächste Wald weit weg ist und ums Ecke nur Straßenbahnen klingeln statt Vögel singen? Dann lohnt vielleicht eine Reise zum "Klangteppich der Wildnis", und genau die machen zwei Regensburger Künstler möglich. Sie haben alle deutschen Nationalparks bereist vom Bayerischen Wald über die Sächsische Schweiz bis zum Wattenmeer und dabei zwei Jahre lang die Klänge der Nationalparks eingefangen.

Meditatives Wandern am Waldsee im Westallgäu

Eine Kraftquelle, die Lebensfreude und Energie liefert - das ist zweifelsohne die Natur und ganz besonders dann, wenn es sich um ursprüngliche Landschaften handelt, wie man sie zum Beispiel auch im Westallgäu findet. Zusammen mit zwölf benachbarten Gemeinden rückt auch Lindenberg die Natur auf sanfte Weise noch stärker in den Fokus.

Rundwanderung durch hugenottische Baumkultur

Haben Sie schon einmal etwas vom Kopfeichenland gehört? Es liegt am Rande der Fränkischen Schweiz, genauer gesagt am Hetzleser Berg. Rund 1.100 Kopfeichen gibt es dort, die in den vergangenen Jahrhunderten regelmäßig beschnitten wurden, denn die Rinde der neuen Austriebe diente als Gerbstoff für Tierhäute. Ganz nebenbei ist dadurch in den Stämmen dieser Eichen ein einzigartiger Lebensraum für Insekten entstanden - neues Leben durch Beschneidung und Begrenzung sozusagen.

Amseln, Frösche und Störche - Radtour rund um das Ampermoos

Eine Radtour rund um das Ampermoos ist ein ganz besonderes Naturerlebnis. Ausgangs- und Endpunkt der Tour ist Fürstenfeldbruck, die 21 Kilometer bis Grafrath sind eine gute Aufwärmstrecke. Es geht auf geteerten Wegen und unbefahrenen Straßen durch kleine Ortschaften, verschlafene Weiler, vorbei an Zwiebeltürmen und Rapsfeldern und manchmal auch durch Waldstücke, in Grafrath dann durch die Unterführung am Bahnhof und nach Süden in Richtung Ammersee. Bereits von hier hat man einen wunderbaren Blick auf das Ampermoos.

Bayerns älteste Tourismusregion - Die Fränkische Schweiz

1793 reiten Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck in die Fränkische Schweiz. Viele sehen in der Pfingstreise der beiden romantischen Autoren die Geburtsstunde des Tourismus in dieser Region. Studenten aus Preußen gaben also den Anstoß, dass sie zur ältesten Tourismusregion Bayerns wurde. Nur hieß sie damals noch "Muggendorfer Gebürg". Denn der heute gebräuchliche Name für die charakteristischen Jura-Felsen, der an die Schweizer Berge en minature erinnern soll, wurde erst im 19. Jahrhundert geprägt.

Geschichtsträchtige Wanderung bei Peiting - Auf den Spuren der Römer

Im Alpenvorland kann man auf den Spuren der Römer und Welfen wandern: am Lech zwischen Peiting und Schongau. Die knapp 14 Kilometer lange Wanderung mit rund 360 Höhenmetern beginnt am Marktplatz in Peiting und führt zunächst in Richtung Walderlebnispfad. Vorbei an den Bildstöcken am Kalvarienberg wandert man durch dichten Wald und wird oberhalb des Lechs mit einem sagenhaften Ausblick über hügelige Wiesen bis hin zu einer Villa Rustica überrascht.

Kirche der Kraft - Meditatives Wandern in Unterfranken

Meditatives Wandern liegt im Trend. Unter dem Titel "Frischer Wind auf alten Wegen" haben die Theologen Georg Magirius und Regina Westphal schon vor einigen Jahren einen Wanderführer für meditative Wanderungen in Unterfranken geschrieben. Alle Touren führen zu Kirchen, Kapellen oder anderen geistlichen Zielen, zum Beispiel auch zur Wallfahrtskirche Mariabuchen bei Lohr. Man kommt schnell auf andere Gedanken auf dem Weg von Lohr nach Mariabuchen über Feld- und Schotterwege, versteckt im Wald und wunderschön am Buchenbach entlang.

Alpine Orte der Kraft - Magische Hügel, Schluchten und Wasser

In England ist es Stonehenge, in Australien der Ayers Rock: Orte, an denen besondere Kräfte aus dem Kosmos oder dem inneren der Erde wirken sollen. Auch bei uns gibt es solche Orte, sogar direkt vor unserer Haustüre. Die Schoßrinn bei Aschau im Chiemgau zum Beispiel gilt als ausgesprochen weiblicher Ort der Kraft. Dieser Wasserfall lockt aber nicht nur Frauen, auch Familien und Wandergruppen nutzen den schönen Platz im Wald für eine kühle Erfrischung, die ja auch immer neue Kraft verleiht.

Und noch ein bayerischer Kraftort: das Kanapee

In der Ruhe liegt die Kraft. Und zur Ruhe kommt man am besten auf einem Kanapee. Auch und besonders in Bayern hat dieses Liegemöbel eine lange und segensreiche Geschichte. Das Kanapee ist seit jeher mehr als nur ein einfaches Möbelstück. Philosophen haben darauf ihre Systeme ersonnen, Müßiggänger ihre Träume schweifen lassen, Poeten ihre Gedichte verfasst und Könige ihre Mätressen bewundert. Legen Sie sich hin und tanken Sie Kraft...