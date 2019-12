Walter-Borjans und Esken Das neue SPD-Duo: Können es die zwei?

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben den Mitgliederentscheid der SPD für sich entschieden. Wenn der Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Berlin zustimmt, bekommen die Sozialdemokraten das erste Mal in ihrer Geschichte eine Doppelspitze. Aber wie geht es weiter? In der Partei - und in der GroKo?