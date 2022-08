Tipps für digitalen Lesespaß Lese-Apps für Kinder

Kinder lieben es, wenn ihnen vorgelesen wird. In vielen Familien ist das Vorlesen ein wichtiges Ritual. Und das ist auch gut so. Denn regelmäßiges Vorlesen führt nicht nur zu besseren Noten, sondern auch zu mehr Spaß an der Schule. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, entwickeln sich laut einer Studie der Stiftung Lesen sozial und kognitiv besser, treffen sich auch öfter mit Freunden und machen mehr Sport. Vorlesen ist also ein wichtiger Grundstein für die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes.