Von der Idee zum Projekt Wie haben Sie es geschafft?

Am Anfang ist es nur eine flüchtige Idee, am Ende ein toller Erfolg – und die Welt ist ein kleines bisschen besser geworden. Kennen Sie das? Fallen Ihnen gute Beispiele ein? Erzählen Sie davon im Tagesgespräch von Ihrem Engagement für eine bessere Gesellschaft! Die Nummer in die Sendung: 0800/ 94 95 95 5.