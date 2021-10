Von Bundestag bis Gemeinderat Engagieren Sie sich in der Politik?

Heute kommt der neue, der 20. Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammen - und die Zahl der Abgeordneten hat mit 736 einen Rekord erreicht. Wir haben jetzt mit Abstand das größte Parlament in Europa. Engagieren auch Sie sich in der Politik? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.