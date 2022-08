Präventionsarbeit mit Jugendlichen Vom Intensivtäter zum Kümmerer

Maximilian Pollux wächst in einem Brennpunktbezirk in Nürnberg auf. Mit 13 beginnt seine kriminelle Karriere. Da schickt ihn sein Onkel bereits als Drogenkurier von Deutschland in die Niederlande. Es dauert nicht lange bis zur ersten Hausdurchsuchung und auch nicht bis zur ersten Gerichtsverhandlung. Mit 19 wird Pollux per Haftbefehl gesucht und flieht ins Ausland.

Zwei Jahre später schnappen ihn die Ermittler in den Niederlanden. Pollux wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Doch die Einsicht bleibt bei ihm erstmal aus: „Ich habe mich die ersten sechs oder sieben Jahre meiner Haftstrafe als Opfer gesehen“, erzählt der heute 38-Jährige. „Mir geht es schlecht, mich vernichten sie, mein Geld haben sie weggenommen, ich muss hier im Knast sitzen.“

Vom Häftling zum Autor und Mentor

BR-Reporter Oleg Grygorov (rechts) im Gespräch mit Maximilian Pollux Doch mit der Zeit ändert Pollux seine Einstellung grundlegend: „Diesen Transfer hinzukriegen: Ich bin nicht das Opfer in dieser Geschichte. Das erst hat meine Verhaltensänderung möglich gemacht.“ Nach knapp zehn Jahren wird er aus der Haft entlassen und beginnt zu schreiben. Er veröffentlicht mehrere Bücher über seine Zeit im Gefängnis. Zudem ist er Mitbegründer des Jugendhilfevereins Sichtwaisen e. V., der sich der Kriminal-, Gewalt- und Drogenprävention widmet, und gibt Workshops an Schulen und in Jugendeinrichtungen.

Corona macht ihn zum YouTube-Star

Wegen der Corona-Pandemie muss er seine Bemühungen ins Netz verlegen –mit Erfolg. Inzwischen erreicht er mit seinem YouTube-Kanal fast 200.000 Abonnent*innen. In seinen Videos erzählt er schonungslos direkt von seinen Erfahrungen und räumt mit Gangsterromantik auf. Er teilt seine Erinnerungen an den ersten Tag im Gefängnis mit seinen Follower*innen, von denen viele selbst solche Erfahrungen gemacht haben:

"Ihr erinnert euch? Gangster, Gangster, Gangster! Ihr wolltet kriminell sein, ihr wolltet coolen Scheiß erleben, ihr wolltet die größten auf der Straße sein, ihr wolltet Millionäre werden, ihr wolltet El Chapo sein, ihr wolltet fette Karren fahren und alle Mädchen lieben euch. Klack, klack – ihr hört das Klicken einer Taschenlampe, während hinter euch einer kniet. Willkommen im Gefängnis, willkommen in der Kriminalität!" Maximilian Pollux, Ex-Häftling

Sein Konzept: ehrlich, unverstellt, ohne zu belehren

Diese Direktheit macht ihn aus. Da ist kein erhobener Zeigefinger, denn der würde auch nichts nützen:

"Es gibt Menschen, die einen hohen Drang zur Selbstzerstörung in sich tragen. Das sind Leute, die kannst du auch nicht abschrecken, indem du sagst: ‚Das ist verboten, das ist schlecht, du wirst untergehen.‘ Das wird da auch nicht helfen, weil diese Leute Narben suchen, diese Leute wollen sich wehtun - vor allem in jungen Jahren - und die kriegst du so natürlich auch nicht abgeschreckt." Maximilian Pollux, macht Präventionsarbeit mit Jugendlichen

Stattdessen spricht Pollux mit seinem Publikum auf Augenhöhe. Er will klarmachen: Er ist einer von ihnen – einer, der viel durchgemacht hat, der erzählen kann, was unvermeidlich kommt, wenn man diesen Weg beschreitet. Und er ist einer, der daran gewachsen ist, der zeigen kann, wie man wieder rauskommt aus der Kriminalität. Das gibt er jetzt in der Jugendkriminalprävention weiter. Dass die meisten seiner Schützlinge das Potenzial haben, es ihm gleichzutun, ist für Pollux klar: „Ich sehe nie fürchterliche Kids. Ich sehe eigentlich Leute, die gut sein wollen, ehrenhaft sein wollen und die sich dabei verlaufen.“ Hier setzt Pollux an, mit dem Ziel, die Jugendlichen wieder auf die rechte Spur zu bringen.

Warten bis die Jugendlichen bereit sind