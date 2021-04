Mit Axt und Säge: Vom harten Leben der Holzknechte

"Frei, wie der Nomade in der Steppe, hauset der Holzknecht in seiner Waldheimat. Er zieht, seine Säge am Rücken, sein Beil mit den Keilen über der Schulter, von Schlag zu Schlage. Eine Hütte aus unbehauenen Stämmen, mit Baumrinde gedeckt und an einer nahen Quelle aufgeschlagen, ist alles, was er braucht; seinen Unterhalt sichert ihm der Wald und seine flink geführte Axt.



An der grünen oder grün verbrämten grauen Joppe, an dem grünen breiträndigen Hute, stattlich mit dem Gamsbarte und dem schimmernden Schildhahngefieder geschmückt, an dem freien Blicke und zuweilen an dem Stutzbärtchen erkennt man den rüstigen Sohn des Waldes."