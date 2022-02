Vollkasko oder voll egal Wieviel Risiko gehen Sie ein?

In der Debatte um Sinn und Verhältnismäßigkeit von Corona-Maßnahmen fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder : "Wir sollten konsequente Öffnungsschritte jetzt angehen." In Bayern wurde bereits die 2G-Regel im Handel gekippt, dies möchte Söder nun bundesweit erreichen. Auch eine bundesweite Abschaffung der Testpflicht in Restaurants steht zur Debatte, sowie eine höhere Besucher-Obergrenze für Stadien.

Öffnungen in anderen Ländern

Befeuert werden die Diskussionen um Öffnungen, weil die Zahl der Covid-Intensivpatienten anders als in vorangegangenen Wellen der Pandemie bisher nicht steigt. Außerdem gibt es weitreichende Lockerungen in anderen EU-Ländern, zum Beispiel in Tschechien und Dänemark. Seit Dienstag sind bei den Dänen alle Corona-Maßnahmen für die Bevölkerung aufgehoben. Bundeskanzler Scholz will dem Kurs der Regierung in Kopenhagen vorerst jedoch nicht folgen.