Interview mit Männertherapeut Björn Süfke 40 Jahre Schimanski – Toxischer Typ

Einer wie er wäre heute sozial unerwünscht: Vor 40 Jahren trat Götz George erstmals als Horst Schimanski im Tatort auf. Björn Süfke ist Autor, Therapeut und Männer-Versteher. Er weiß, warum es so harte Hunde wie Schimanski in echt kaum gibt.

Er gilt als echt und ungeschminkt, wollte Gerechtigkeit und redete frei Schnauze: Horst Schimanski, der von Götz George gespielte Tatort-Kommissar. Vor 40 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt im Fernsehen. Mit seinem Gehabe prägte Schimanski eine ganze Männer-Generation. Warum hat diese Macho-Type mit Jeansjacke, Currywurst und Schnauzer so viele Menschen begeistert? Und was von seinem Charakter ist im heutigen Männerbild übrig geblieben? Björn Süfke ist Buchautor und Männertherapeut. Er kennt so einige 'Schimanskis' aus seiner Praxis.

Welches Männerbild hat Schimanski damals transportiert? Wie würden Sie Schimanski beschreiben?

Björn Süfke ist Psychologe und Männertherapeut. Er hält regelmäßig Vorträge und bietet Fortbildungen zu verschiedenen Männerthemen an.

Björn Süfke: "Man könnte ihn wirklich als das klassische, traditionelle Männlichkeitsbild beschreiben. 'Toxische Männlichkeit' wird ja auch heute teilweise dazu gesagt, weil wir in den letzten 40 Jahren erfahren haben, dass diese Form von traditioneller Männlichkeit ein Stück weit giftig war und ist. Also, dass es eine Form von Männlichkeit ist, die uns auch viel gekostet hat. Die vielleicht in Schimanskis Fall ehrlich und attraktiv war. Aber die in dieser Härte, in dieser absoluten Abwehr von Gefühlen, von auch mal Hilfe brauchen, von Beziehungen eingehen, letztlich auch nicht lebbar war."

Wie viele solcher Schimanskis kommen heutzutage bei ihnen so jeden Monat in die Sprechstunde?

Björn Süfke: "Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von traditionellen Männlichkeits-Konstrukten. Neben dem harten Hund gibt es auch die intellektuelle Variante, aber alle haben gemeinsam, dass sie sehr stark Gefühle abwehren, dass sie von sich selbst entfernt sind. Also gar nicht so genau wissen: Wie geht es mir eigentlich? Diese Frage, wer bin ich eigentlich, was will ich im Leben – die basiert ja auf diesem Männlichkeitskonstrukt, dass wir immer irgendetwas erfüllen mussten, irgendetwas leisten mussten. Mit diesen Fragen kommen Männer oft, nachdem sie gescheitert sind und dann vor dem Scherbenhaufen stehen. Dann kommen sie oft in die Praxis mit vielen Fragen in den Augen."

War es denn in den Achtzigern leichter, ein Mann zu sein? War die Rolle damals klarer?

Björn Süfke: "Die erste Frage würde ich klar mit Nein beantworten und die zweite klar mit Ja. Es war klarer. Es gab nur dieses eine Männlichkeits-Konstrukt. Und insofern war völlig klar, wie man als Mann zu sein hatte. Wenn man das aber nicht so war – und die meisten waren nicht wie Schimanski – dann ging das natürlich auch mit unheimlich viel Leid und Selbstverachtung einher. Insofern würde ich überhaupt nicht sagen, dass es leichter war. Im Gegenteil: Heute ist Männern unklarer, was von ihnen erwartet wird. Das wird ja oft gesagt: 'Der Mann von heute ist verunsichert.' Aber ehrlich gesagt: Verunsicherung ist mir lieber als ein enges Rollen-Konstrukt, was wir letztlich auch gar nicht erfüllen können und worunter wir dann leiden. Leichter war Mann sein früher nicht, aber klarer."

Verunsicherung ist das Eine, Überforderung ist das andere. Viele Männer sagen heute: Moment mal, ich soll irgendwie alles sein: Ein Top-Einkommen haben, Top-Vater sein, gleichzeitig auch noch einen Waschbrettbauch haben und noch ganz toll für die Frau da sein. Da sind viele schlichtweg überfordert.

Björn Süfke: "Genau das ist der der Balanceakt: Zwischen Herausforderung und Überforderung. Zu uns in die Praxis kommen auch oft Männer, die davon überfordert sind. Aber jetzt sage ich mal ganz mitleidlos mit uns Männern: Diese Doppel-Anforderungen, die sie gerade skizziert haben, die kennen die Frauen ja auch seit 40, 50 Jahren."

Ist das die Rache der Geschichte, dass Männer jetzt das erleben, was sie von Frauen jahrzehntelang erwartet haben?