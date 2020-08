Vier-Tage-Woche für alle Kann das funktionieren?

Viele Angestellte befinden sich wegen der Corona-Pandemie nach wie vor in Kurzarbeit. Die Chefin der Linken, Katja Kipping, hat den Vorstoß gemacht, die aktuelle Krise dafür zu nutzen, eine Vier-Tage-Arbeitswoche für alle einzuführen. Was meinen Sie, ist so eine Idee überhaupt umsetzbar?