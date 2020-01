42 Tage unterwegs Vier Frauen rudern über den Atlantik

Ein Abenteuer mit höchst ungewissem Ausgang. Am 12.12. starteten von La Gomera aus vier Frauen mit einem Ruderboot über den Atlantik nach Antigua. Als schnellstes Frauenteam in dieser Challenge kamen sie jetzt nach 42 Tagen an. Wir haben mit Steffi Kluge gesprochen, die noch auf Antigua ist.

Wie geht's Ihnen, haben Sie die Reise emotional schon so richtig verkraftet?

Das ist ein guter Ausdruck. Das kann ich noch nicht sagen, heute Morgen lag ich im Bett und habe ich ein paar Szenen Revue passieren lassen, da kullerten doch nochmal vor Freude und Dankbarkeit ein paar Tränen.

Sie haben 42 Tage gebraucht. Wie war das eigentlich so an Bord? Stress oder Lethargie?

Das kann man gar nicht so genau sagen. Stress hatten wir natürlich in einigen Situationen, wenn es sehr wellig und dunkel war, gerade in den ersten Tagen. Lethargie ist nie aufgekommen. Uns war nie langweilig, es hat alles hat perfekt geklappt eigentlich, wir waren schon gut beschäftigt. Man wird ein bisschen langsamer. Wir waren auch schon drauf vorbereitet, wie man mit Stresssituationen, bzw. wie man mit Ärger an Bord umzugehen hat und ich finde, wir haben das sehr gut umgesetzt. Wir hatten zwei, drei Mal, dass wir uns zusammengesetzt haben, fünf Minuten Pause gemacht haben und wirklich gesprochen, was uns auf der Seele lag, war super.

Es sollen ja riesige Wellen dabei gewesen sein, konnte man lesen in ihrem Chat. Gab's einen Moment, wo Sie dachten, das wars dann?

Am Anfang war es ein bisschen gruselig, weil man noch nicht den Umgang damit gefunden hatte. Aber nachher waren wir richtig heiß auf große Wellen, weil die einen richtig ins Gleiten bringen, das war schon cool. Ich glaube, sie waren doch höher, als wir so gedacht hatten, man gewöhnt sich dran, man genießt es auch so ein bisschen; wir schaukeln übrigens immer noch, auch an Land.

Jetzt sind Sie in Antigua, die ersten paar Tage zur Erholung, gefeiert sind Sie sicher auch worden, wie wurden Sie empfangen?

Der Empfang hier war gigantisch. Wir waren eigentlich ja gut vorbereitet, weil es so viele Dokumentarfilme gibt über diesen Empfang hier, aber wenn man von hoher See kommt, an den grünen Felsen hier vorbeirudert und dann mit einem Mal die Fans rufen, die Raketen abgeschossen werden für einen und man die Handfackeln zünden draf und mit einem Mal noch die Schiffe ins Horn blassen, das ist so emotional, das ist unfassbar.