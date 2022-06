Cis, trans und genderfluid Beschäftigt Sie die Vielfalt der Geschlechter?

Cis, trans und genderfluid? Um welche Begriffe geht es denn da heute im Tagesgespräch? Ein kleiner Überblick: "Cis" - eine Person, deren Geschlechtsidentität mit dem im Geburtenregister eingetragenen Geschlecht übereinstimmt. "Trans" - eine Person, bei der das nicht der Fall ist: Also beispielsweise eine Person, die sich als Frau identifiziert, obwohl sie in der Kindheit als Junge angesehen wurde. Schließlich "genderfluid" - so werden Personen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität sich im Lauf des Lebens verschiebt oder flexibel verändert.