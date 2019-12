Ökologische Auswirkungen der Digitalisierung Video-Streaming: Große Datenmengen, hoher Energieverbrauch

Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Ein Trend steht dem entgegen: Digitale Angebote wie das beliebte Streaming benötigen viel Energie, unbemerkt vom Verbraucher. Der Stromverbrauch fällt in den Rechenzentren und bei den Netzbetreibern an, erklärt Johanna Pohl vom "Zentrum Technik und Gesellschaft" der TU Berlin.

Nach Zahlen des Stromversorgers E.on werden alleine durch die Streaming-Plattformen wie YouTube und Netflix, aber auch durch Videokonferenzen mit Skype und anderen Diensten, weltweit inzwischen rund 200 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht. Schon im vergangenen Jahr hätten die Streaming-Plattformen ungefähr so viel Strom verbraucht wie alle Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen, heißt es.

radioWelt: Wie kommt diese gigantische Menge zustande? Warum ist das so viel?

Johanna Pohl: Es ist wahnsinnig viel Daten-Traffic, der für Streaming durch die Netze geschickt wird. Man kann sagen, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent dieser Daten Videodaten sind. Und davon wiederum sind ungefähr 60 Prozent tatsächlich Online-Videos. Das heißt, 60 Prozent aller Daten, die durchs Internet fließen, sind Online-Video-Daten, Streaming-Daten, pornografische Daten, YouTube, Social Media-Daten.

Wenn Streaming so viel Energie verbraucht, wäre es dann von der Ökobilanz her besser, eine DVD im Laden zu kaufen oder online zu bestellen und die dann in den Player einzulegen?

Zur Person Johanna Pohl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am "Zentrum Technik und Gesellschaft" der TU Berlin. Sie ist Mitglieder der Forschungsgruppe "Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation" und beschäftigt sich mit der Verschiebung von Energieströmen und deren ökologischen Auswirkungen durch die zunehmende Digitalisierung von Dienstleistungen.

Es kommt immer darauf an. Die Ökobilanz ist eine sehr gute Methode, um Produkte miteinander zu vergleichen. Es gibt tatsächlich auch Studien, die das schon gemacht haben. Und die haben versucht zu ermitteln, was ökologisch sinnvoller ist oder weniger Strom verbraucht - nämlich eine DVD zu schauen oder ein Video zu streamen. Und da haben sie sich verschiedene Cases überlegt.

Zum einen: Ich fahre mit dem Auto in den Laden, kaufe die DVD, fahre mit dem Auto wieder zurück und schaue sie mir an. Ich lasse mir die DVD per Post schicken. Ich leihe die DVD, also schicke ich sie wieder zurück und das gleiche auch wieder mit dem Auto.

Da kann man natürlich sagen, dass alle Varianten, die mit Auto verbunden sind, natürlich deutlich schlechter wegkommen vom Primärenergieverbrauch als das Streaming einer DVD. Aber es ist laut dieser Studie eigentlich erst einmal egal, ob man jetzt ein Video streamt oder sich eine DVD ausleiht. Man kann nicht per se sagen, dass Streaming immer energiefreundlicher ist als eine DVD anzuschauen.

Ein zweiter Punkt ist natürlich die Ökobilanz. Die vergleicht genau die gleiche Dauer Videoschauen mit DVD und Streaming. Wir wissen, der Streaming-Anteil steigt an - also die Dauer, die Personen pro Jahr Online-Videos schauen. Die Frage ist: Vergleich ich jetzt eine Stunde im Streaming mit einer Stunde DVD? Oder muss ich eigentlich vergleichen "Wie viele Stunden pro Jahr schaue ich DVDs?" und "Wie viele Stunden pro Jahr schaue ich eigentlich Videos online?" – Und da kommt man vermutlich auf unterschiedliche Zahlen und das hinkt der Vergleich.

Jetzt will die EU ja bis 2050 klimaneutral werden. Und da würde es natürlich helfen, wenn man den Energiebedarf digitaler Dienste wie zum Beispiel des Streams verringern könnte. Gibt es denn technische Möglichkeiten?

Es gibt natürlich technische Möglichkeiten: Zum einen, dass Übertragungen effizienter werden. Dass sich verschiedene Regularien oder Ansätze unterscheiden, wie die Produzenten Streaming-Daten bereitstellen. Muss man immer in HD, in 4K, in 8K streamen, wenn ich etwas am Ende auf meinem Smartphone anschaue? So kann man natürlich den Datenstream ein bisschen verringern. Das ändert aber nichts daran, dass es wahnsinnig viele Daten sind, die durchs Internet gehen und dass eine der einfacheren Varianten wäre, einfach Datenströme zu regulieren.

Heißt das: Wir erlauben nur noch so und so viele Videos?

Es sind ja sehr viele Ansätze, wie man regulieren könnte - über eine CO2-Steuer, über eine Datensteuer, über eine digitale Steuer generell. Das bedeutet auf jeden Fall, dass die Regulierung teilweise bei den Produzenten ansetzt und nicht nur bei den Verbrauchern.

Wenn man sagen würde, ihr dürft nicht mehr als eine Stunde Netflix am Tag schauen oder eine Stunde Videostreaming generell, dann geht es eher zu Lasten der Verbraucher.

Das müsste man dann aber weltweit machen, damit es funktionieren würde, oder?

Genau. Das ist eine der Herausforderungen der Digitalisierung.

Was kann denn der Einzelne oder die Einzelne von uns tun? In der analogen Welt schauen wir, wenn wir uns einen neuen Kühlschrank kaufen, dass wir einen der Energieeffizienzklasse A+++ nehmen. Oder wir schalten unsere Geräte ganz aus statt auf Standby. Kann man sich denn im Digitalen auch nachhaltig verhalten?

Man kann das auf jeden Fall versuchen. Man sollte es dringend versuchen. Der erste Schritt ist, sich dessen bewusstwerden, dass Digitalisierung nicht demateriell und ohne Energieverbräuche ist, sondern dass Digitalisierung sehr wohl eine sogenannte materielle Basis hat. Und dass Stromverbräuche eben nicht nur beim Verbraucher, bei der Verbraucherin zu Hause anfangen oder im Büro, sondern dass es durch Digitalisierung zu einer Verschiebung der Anfallstellen kommt. Das heißt, das Gros des Stromverbrauchs fällt in den Rechenzentren und bei den Netzbetreibern an - eher weniger bei uns zuhause.

Eine Möglichkeit ist natürlich auch, sich mit der Hardware zu beschäftigen: Wie viele Geräte besitze ich? Wie lange halten diese Geräte? Wie lange benutze ich diese Geräte? Kann ich die reparieren? Sind die irgendwie Update-fähig bei neuen Software-Updates? Oder muss ich dann das komplette Gerät austauschen? Das sind ganz wichtige Punkte, die noch gar nicht so stark mit der Nutzungsdauer von Streaming und sonstigen Online-Diensten zu tun haben. Zu Providern wechseln die mit erneuerbaren Strom laufen, die ganz bewusst verschiedene Werbung und Trackingsachen gar nicht machen. Und: Sich beim Streaming bewusst sein: Sie verbraucht Energie.

Möchte ich jetzt eine Stunde streamen, möchte ich zwei oder drei Stunden streamen? Das sind meistens Fragen, die erst mal gar nicht so stark mit Streaming an sich zu tun haben, sondern eher die Frage auf einer höheren Ebene stellen: Wie viel Stunden am Tag möchte ich eigentlich Videos anschauen?