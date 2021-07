Versuchung Glücksspiel Unterschätzen wir die Gefahr?

Der neue Glücksspielstaatsvertrag lässt ab heute in ganz Deutschland den Betrieb von Online-Casinos und Online-Glücksspiel zu.

Glücksspiel ist ein Milliarden-Geschäft, auch wenn in Zukunft hoffentlich weniger Anbieter im Graubereich davon profitieren - der Staat tut es gewiss durch die Steuereinnahmen.

Das Tagesgespräch fragt: Werden so suchtgefährdete Spieler besser geschützt? Spielen Sie selbst und haben womöglich auch schon festgestellt, dass Glücksspiel süchtig machen kann? Wie sind Ihre Beobachtungen zu diesem Thema - zum Beispiel bei Angehörigen?

Was hilft gegen Glücksspielsucht?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Christine Krueger ist Silvia Forchhammer . Sie ist Mitglied im "Betroffenenbeirat Bayern Stimme der SpielerInnen", einem Gremium aus Männern und Frauen, die von Glücksspielsucht betroffen sind, bei dem aber auch Angehörige dabei sind. "Das Ziel, mit Freigabe des Online-Glücksspiels den illegalen Glücksspielanbietern das Wasser abzugraben, wird nicht zu erreichen sein und ist illusorisch", heißt es in einer aktuellen Stellungnahme.

In der Sendung kommt auch Konrad Landgraf zu Wort. Er ist Geschäftsführer der "Landesstelle für Glücksspielsucht in Bayern". Er meint: "Grundsätzlich bin ich dagegen, Online-Glücksspiel in diesem Umfang zu legalisieren. Denn die ständige Verfügbarkeit dieser Angebote erhöht das Risiko, eine Sucht zu entwickeln."