Verschuldung, Rente, Klimawandel: Denken wir zu wenig an die nächste Generation?

Am Dienstag teilte das Bundesarbeitsministerium in Berlin mit, dass die Rentenanpassung höher ausfällt, als erwartet. Gleichzeitig reißen die Sonderausgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie und zur Unterstützung der Ukraine große Löcher in die ohnehin verschuldetet Staatskasse. Was meinen Sie: Haben wir die richtigen Antworten auf die globalen Krisen und Herausforderungen? Oder müssen wir mehr an die Zukunft denken?