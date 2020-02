Verliebt, verlobt, verheiratet Wie war Ihr Heiratsantrag?

Willst du mich heiraten? Heute am Valentinstag freuen sich vor allem Verliebte und der Handel. Wie war das eigentlich bei Ihnen mit dem Heiratsantrag? Wer hat die Frage aller Fragen gestellt?

Für den Handel ist der 14. Februar kaum noch wegzudenken und für frisch verliebte ist er quasi Pflichttermin im Kalender - der Valentinstag.

Deshalb wollen wir heute mit Ihnen über ihre Heiratsanträge sprechen. Wie war es bei Ihnen? Und wer muss die Frage aller Fragen eigentlich stellen? Sie oder Er? Oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig?

Zugeschaltet bei Achim Bogdahn war Prof. Monika Wienfort. Die Historikerin der Humboldt-Universität Berlin hat das Buch "Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Eine Geschichte der Ehe seit der Romantik" geschrieben.

