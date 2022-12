Verbraucherfalle Primastrom und Voxenergie

Die Energiekrise belastet Verbraucher in diesem Jahr besonders. Dubiose Unternehmen nutzen ihre Verunsicherung aus, indem sie Stromkunden am Telefon teure Verträge andrehen. Derzeit häufen sich insbesondere die Beschwerden über die Berliner Energieanbieter voxenergie und primastrom bei den Verbraucherzentralen.

Bei BR-Tontechnikerin Monika Lendway klingelt das Handy, ihr Display zeigt eine unbekannte Berliner Nummer an. Als sie rangeht, meldet sich am anderen Ende eine Männerstimme: "Da kam so ein ‚Nuschelnuschel-bin-von-dem-und-dem‘ – also nicht verständlich, wer das eigentlich war – und er muss mit mir über meine Stromrechnung reden", erinnert sich Lendway. Dann drängt sie der Mann am Telefon dazu, ihre Stromzählernummer durchzugeben. Das verweigert sie aber.

Betrugsmasche Telefonwerbung

Jurist Ronny Jahn vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) weiß, was sich hinter dieser Aufforderung verbirgt. "Die Zählernummer ist erforderlich, um einen Vertragswechsel beim Netzbetreiber anzumelden und dafür zu sorgen, dass der Anschluss jetzt von einem neuen Lieferanten beliefert wird", sagt er. Energieversorger könnten also mithilfe weniger Daten eigenständig bestehende Verträge kündigen und einen Wechsel des Strom- oder Gasanbieters einleiten – ganz ohne eine schriftliche Einwilligung der Kunden.



Was einen Energieanbieterwechsel eigentlich vereinfachen soll, bietet auch viele Missbrauchsmöglichkeiten. Laut dem vzbv häufen sich derzeit Klagen von Verbrauchern, dass unseriöse Unternehmen per Telefon Stromzählernummern erfragen wollten. Sollten Verbraucher diese tatsächlich durchgeben, wird von den Firmen ein Wechsel des Stromanbieters angestoßen und den Verbrauchern so automatisch ein neuer Vertrag untergeschoben, oftmals zu sehr ungünstigen Konditionen.

Das System primaholding

Das hatte wohl auch die Firma im Sinn, die Monika Lendway kontaktierte. Sie gibt sich als ein "Energiedienstleistungsservice" mit dem Namen "Turbovergleich29" aus, welcher Verbrauchern angeblich viel günstigere Strom- und Gasverträge vermitteln könne.



Der Verbraucherzentrale ist Turbovergleich29 hingegen als eine von vielen Tochtergesellschaften bekannt, die sich um eine Berliner Unternehmensgruppe namens primaholding GmbH ranken. Ihre Aufgabe sei es, Kunden für die Firmen zu akquirieren, die direkt zur primaholding-Gesellschaft gehören, darunter insbesondere die zwei Energieanbieter primastrom und voxenergie.



Von diesen Tochterunternehmen gehen auch die Werbeanrufe aus. Sie stellen sich am Telefon als Preisvergleichsportale dar und fragen nebenbei Daten ab, angeblich, um Verbrauchern einen günstigeren Tarif anzubieten. Geben sie sensible Informationen heraus, wird ihnen ein



Vertrag mit einem zur Unternehmensgruppe gehörenden Energieversorger untergeschoben – also entweder mit primastrom oder mit voxenergie.

Unrechtmäßige Preiserhöhungen

Zusätzlich zu solchen aufgezwungenen Vertragsabschlüssen zeigt sich ein weiteres Problem mit den Anbietern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft sowohl primastrom als auch voxenergie vor, in den letzten Monaten wiederholt ihre Preise für Strom und Gas massiv erhöht zu haben. "Beim Strom haben wir zuletzt Preise gesehen von über einem Euro pro Kilowattstunde; beim Gas über 55 Cent pro Kilowattstunde", sagt Ronny Jahn.



Die Anbieter verlangen somit mehr als das Doppelte der aktuellen Energiepreise. Laut dem vzbv haben sie ihre Strompreise seit letztem Jahr verdrei-; die Gaspreise sogar verneunfacht. Das sei illegal, sagt Jahn, denn in den Verträgen von primastrom und voxenergie seien für derartige, einseitig beschlossenen Teuerungen keine wirksamen Vereinbarungen getroffen worden. "Trotzdem erhöhen sie ihre Preise teils um mehrere hundert Prozent", bemängelt der Jurist.

Alte Bekannte der Verbraucherzentralen

Im Netz häufen sich mittlerweile Warnungen vor Vertragsabschlüssen mit voxenergie und primastrom. Neben den Wucherpreisen regen sich Verbraucher über ignorierte Kündigungen, fehlende Unterlagen, ausbleibende Energielieferungen, unerlaubte Kontoabbuchungen und mangelhafte Kundenbetreuung auf.



Auch die Werbeanrufe der primaholding-Agenturen selbst verstoßen laut Jurist Ronny Jahn gegen das Gesetz. "Werbeanrufe sind nur dann zulässig und legal, wenn zuvor eine ausdrückliche Einwilligung der Verbraucher erfolgt ist", sagt er. "Die Verbraucher, mit denen wir gesprochen haben, hatten keine Erinnerung daran, diesen Unternehmen eine solche Einwilligung erteilt zu haben."



Der vzvb habe deswegen von der primaholding GmbH eine Datenschutzauskunft gefordert, um zu erfahren, woher die Agenturen die Kundeninformationen haben und auf welche Einwilligung sie sich für ihre Werbeanrufe stützen. "Bislang steht die Antwort auf diese Datenschutzauskunft noch aus", so Jahn.



Die Maschen von voxenergie und primastrom sind den Verbraucherzentralen schon lange ein Dorn im Auge: 2015 klagte die Berliner Zentrale erfolgreich gegen Primastrom, 2019 die VZ Baden-Württemberg. Auch gegen Voxenergie zogen Verbraucherzentralen schon vor Gericht. Zuletzt führte die Bundesnetzagentur ein Aufsichtsverfahren gegen beide Anbieter.

Verbraucherzentrale zieht gegen beide Unternehmen vor Gericht

Im November hat erneut ein Prozess begonnen. Diesmal hat der vzbv gegen primastrom und voxenergie gleichzeitig Musterfeststellungsklagen eingereicht, mit dem Ziel, die Preiserhöhungen der beiden Unternehmen für rechtswidrig erklären zu lassen.



Bekommen die Verbraucherschützer recht, müssten Kunden der beiden Versorger nur die vertraglich vereinbarten Preise zahlen und könnten zudem Erstattungsansprüche geltend machen, wenn sie bereits die höheren Rechnungen gezahlt haben.



Auslöser für die Klage sei die Vielzahl der Beschwerden gewesen, welche die Verbraucherzentrale im Laufe des Jahres zu primastrom und voxenergie erreicht haben, sagt Jurist Ronny Jahn. Mehr als 1.100 Verbraucher hätten sich mit ihren Fällen beim vzbv gemeldet.

Wie handeln bei Werbung am Telefon?

Simone Bueb von der Verbraucherzentrale Bayern rät dazu, unbekannten Anrufern generell eher misstrauisch zu begegnen. "Immer, wenn Sie von fremden Firmen, Unternehmen, Personen angerufen werden, die plötzlich aus irgendwelchen Gründen Ihre Daten haben wollen, sollten Sie schon mal stutzig werden", sagt sie. Man solle dem Anrufer am besten den Anruf untersagen, auflegen – "und auch die Nummer sperren".



Davor, sensible Daten preiszugeben und sich „am Telefon beschwatzen zu lassen“, warnt auch Ronny Jahn vom vzbv: "Lassen Sie sich die Unterlagen liefern, lassen Sie sich die Konditionen liefern, zu denen der Vertrag abgeschlossen werden soll. Wenn der Anbieter dazu nicht bereit ist, sollte man große Vorsicht walten lassen – und eher die Finger davon."



Und wenn man doch etwas zugesagt oder Daten herausgegeben hat? „Da würden wir raten, dass Sie wirklich die nächsten Wochen Ihren Kontostand überprüfen, Ihre Bankauszüge überprüfen, ob es da irgendwelche eigenartigen Abbuchungen gibt“, erklärt Simone Bueb. Und im Ernstfall sofort reagieren: "Sofort mit der Bank in Verbindung setzen und auch bei der Polizei Anzeige erstatten."

Kundinnen und Kunden von primastrom oder voxenergie, die in den vergangenen Monaten unverhältnismäßigen Preiserhöhungen bemerkt haben, können Sie sich der laufenden Klage anschließen. Informationen dazu finden sich unter