Die gute alte Ölheizung wird verboten Worauf setzen Sie in Zukunft?

Verglichen mit dem Rest Deutschlands, ist die Ölheizung in Bayern besonders beliebt. In Niederbayern und der Oberpfalz wird sie in fast jedem zweiten Haushalt verwendet. Doch sie ist alles andere als klimafreundlich: Der CO2-Ausstoß einer Ölheizung liegt wesentlich höher als bei anderen Heizsystemen. Aus diesem Grund soll der Einbau ab 2026 verboten werden.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Welche Alternativen gibt es zur Ölheizung? Was heißt ein zukünftiges Verbot für Anlagen, die schon eingebaut sind? Lohnt sich ein Wechsel zu einer umweltfreundlicheren Heizung?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Achim Bogdahn war Christa Butterhof-Lorenz, Kaminkehrermeisterin und Energieberaterin.

Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.