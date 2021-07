Verbaut oder verschönert Wie hat sich Ihr Ort verändert?

Das Tagesgespräch fragt nach Eindrücken aus Ihrer Stadt oder Gemeinde: Wie hat sich Ihr Ort verändert? Was trägt dazu bei, dass die Menschen sich dort (wieder) wohlfühlen? Wo sehen Sie Probleme, die sich durch eine andere Art der Ortsgestaltung lösen lassen?

Ausgezeichnete Gemeinden in Bayern

Anlass ist der Bayerische Landeswettbewerb 2021: Mit ihm will das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr besonders gelungene städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen würdigen. Gestern wurden 19 Städte und Gemeinden dafür ausgezeichnet. Darunter beispielsweise die Gemeinde Langenfeld in Mittelfranken. Sie bekam eine Anerkennung in der Kategorie "Gesellschaftliche Treffpunkte und soziale Integration".