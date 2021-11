Vegetarierin, Veganer, Fleischesser Wie bekommen Sie alle an einen Tisch?

Ob aus Umweltbewusstsein oder wegen des Lifestyles: Noch nie gab es so viele Ernährungskonzepte wie in der Gegenwart. Vor allem Jüngere ernähren sich immer häufiger fleischlos. Aber wie gelingt es in der Familie oder im Freundeskreis alle Bedürfnisse am Tisch zu bedienen? Rufen Sie an und teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen 0800 / 94 95 95 5.