Väter und Söhne: oder: Söhne und Väter – oder: Hauptsache gesund!

Ohne Väter geht’s nicht

Immerhin, man, beziehungsweise die Statistik weiß: Ohne Väter geht’s nicht. Nicht nur rein biologisch nicht, sondern meist auch danach nicht: Vaterlos aufwachsende Söhne haben von Beginn an die schlechteren Karten, weil eine angeblich nur schwer zu schließende Lücke in ihrer individuellen Psychogenese. Mindestens zwei Drittel aller männlichen Patienten in deutschen Suchtkliniken wuchsen durchgehend oder zeitweilig ohne leiblichen Vater auf. In den USA sollen ca. 85 Prozent der inhaftierten männlichen Straftäter aus vaterlosen Verhältnissen stammen.