"Ich krieg keine Luft" Ursachen von Atemnot

Das heißt, ein körperliches Ungleichgewicht zwischen der Atemarbeit und dem Leistungsniveau. Der Grund ist gar nicht unbedingt ein Sauerstoffmangel, denn der macht nur in Extremsituationen Atemnot.

Atemnot hat viele Gründe

Wenn es zu Atemnot kommt, liegt normalerweise ein Ungleichgewicht vor: Das heißt, eine Behinderung der Atmung verursacht durch Überblähung oder aber durch andere Erkrankungen, durch die die Lunge immer steifer wird, zum Beispiel bei Lungenfibrosen. In diesem Fall muss der Körper immer mehr Arbeit leisten, um Sauerstoff aufzunehmen. Das führt dann zu dem Gefühl der Atemnot.

Atemnot durch Lungenerkrankungen

Atemnot kann auch dann entstehen, wenn man wegen einer durch eine Lungenerkrankung bedingten Verengung der Bronchien mehr Atemarbeit aufwenden muss, um eine bestimmte Leistung zu erzielen. Ein anderer Grund kann auch sein, dass sich Lungenbläschen verhärten - etwa, wenn die innere Oberfläche der Lunge durch Entzündungs- oder Narbenprozesse abgebaut wird.

Atemnot durch Herzprobleme

Zu Atemnot kann es auch kommen, wenn das Herz nicht genügend Pumpleistung schafft und sich Blut in den Lungen zurückstaut.

Atemnot durch Probleme in der Muskulatur oder der Wirbelsäule

Wenn die Muskeln am Brustkorb nicht richtig arbeiten oder wenn die Wirbelsäule stark verkrümmt (Skoliose) ist, kann es zu Atemnot kommen. Eine Skoliose kann beispielsweise auch zu Atemnot führen.

Atemnot durch Sauerstoffmangel

Sauerstoffmangel per se führt nur in Extremsituationen zu Atemnot. Erst wenn die Sauerstoffsättigung sehr stark abfällt, kommt es zu Atemnot. Ein leichter Sauerstoffmangel hat in der Regel keine Atemnot zur Folge. Ein Beispiel dafür wären Piloten, die in einem Flugzeug ohne Druckkabine über 3.000 Meter gehen. Sie haben zwar einen Sauerstoffmangel. Aber sie haben keine Atemnot, sondern sind vielleicht eher etwas euphorisch. Denn leichter Sauerstoffmangel kann Euphorie und Fehleinschätzungen herbeiführen.

Atemnot ohne körperliche Ursache

Darüber hinaus gibt es auch die Angst vor der Atemnot, also eine Atemnot, die vielleicht gar nicht körperlich begründet ist. Patienten entwickeln dann schon eine Atemnot, bevor es eigentlich körperlich dazu kommt. Das kann beispielsweise bei Asthma- oder COPD-Patienten der Fall sein.