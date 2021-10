Autoimmunerkrankung Ursachen für Rheuma

"Autoimmunreaktionen passieren in jedem Körper, wahrscheinlich sogar ein Mal pro Sekunde: Das Immunsystem startet in guter Absicht eine Reaktion gegen körpereigenes Gewebe, korrigiert sich aber genauso oft und bremst sich wieder ein. Das heißt aber tatsächlich: Autoimmunreaktionen sind in jedem von uns angelegt, aber die meisten werden nicht krank. Wenn jedoch die Regulationsphänomene schwächer werden, beispielsweise durch einen Sonnenbrand, durch Zigarettenrauch, durch Kochsalz, durch einen Virusinfekt, dann kann es zu Autoimmunphänomenen kommen, die man klinisch messen kann. Wenn davon zu viele zusammen kommen, kommt es auch irgendwann zu Autoimmunerkrankungen."