Wenn der Magen schmerzt Ursachen für Magenschmerzen

Stress

Unter Stress kann die Muskulatur im Magen gestört werden, die in der Regel durch ein Wechselspiel von Sympathikus und Parasympathikus reguliert wird. So eine Störung führt zu veränderten Bewegungen des Magens. Stress kann auch dazu führen, dass sich der Magen schneller entleert, was seine Bewegungen beschleunigt, Patienten haben dann krampfartige Muskelschmerzen in der Magengegend.