Verschiedene Risikofaktoren Ursachen der Herzinsuffizienz

Häufiger Risikofaktor: Das Alter

Allen voran: hoher Blutdruck. Dieser kann in Bezug auf eine Herzschwäche besonders dann gefährlich werden, wenn der hohe Blutdruck über Jahre hinweg nicht adäquat behandelt wurde. In so einem Fall können sich verdickte Herzwände entwickeln, die im höheren Alter zu einer Unterversorgung der Herzmuskelzellen mit Sauerstoff beitragen können. Eine derartige Unterversorgung des Herzens kann sich in Folge zu einer Herzinsuffizienz entwickeln.