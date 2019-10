Urban Gardening Gemüseanbau auf dem Friedhof

Tomaten auf einem Grab pflanzen - das war der Plan einer Frau aus Neuburg an der Donau. Die Referentin des Friedhofs wollte den Gemüseanbau verhindern - und ist gescheitert. In Berlin sieht man diese Form des Urban Gardenings gelassener.

Die Begräbniskultur in Deutschland wandelt sich. Da gibt es Friedwälder, Seebestattungen, Andersgläubige bevorzugen ihre eigenen Grabfelder und immer mehr Menschen werden in platzsparenden Urnen bestattet. So manche traditionellen Friedhöfe leeren sich deshalb.

Doch viele Friedhöfe sind grüne Oasen mitten in dicht bebauten Großstädten. Trotzdem können Friedhofsverwaltungen Flächen ohne Gräber nicht einfach zu Parkanlagen umwidmen. Das wäre zu teuer. In Berlin hat ein Evangelischer Friedhofsverband deshalb entschieden, eine seiner Begräbnisstätten für den in der Stadt beliebt gewordenen Gemüseanbau zu öffnen.

Gemüse vom Friedhof und niemand stört sich daran

Robert Shaw, Geschäftsführer der Prinzessinnengärten in Berlin

Auf der Suche nach neuen Nutzungsmöglichkeiten arbeitet der Friedhofsverband jetzt mit den Gemeinschaftsgärtnern der Prinzessinnengärten zusammen, einem Urban-Gardening-Verein in Berlin. Die Prinzessinnengärten bewirtschaften seit dem Frühjahr den kleinen Acker und haben 60 Hochbeete aufgebaut. Zwei Mal pro Woche treffen sich Hobbygärtner auf dem Friedhofsgelände.

Des Menschen letztes Gärtlein ...

Verschiedene Mangold-Arten, alte Erdbeersorten oder Puffbohnen - die Prinzessinnengärtner haben ihre Friedhofsbeete zum Teil als Arche für selten gewordene Sorten angelegt. Und das Gemüse wächst in respektvollem Abstand zu den noch bestehenden Gräbern. Angehörige, die hier noch die wenigen Gräber besuchen, fühlen sich sogar sicherer, seit die neuen Friedhofsgärtner da sind. Früher trieben sich oft Junkies hier herum.

"Wir haben gesehen, dass es wirklich gut angenommen wird von den Leuten und sehr, sehr nachbarschaftlich ist. Und auch, dass die Arbeit auf dem Friedhof sich für niemanden störend auswirkt, sondern eher positiv ist auch für Menschen, die hier Gräber haben." Robert Shaw, Geschäftsführer der Prinzessinnengärten in Berlin

... der Gottesacker

Dass in früheren Zeiten wohl nicht nur Tote auf den Kirchhöfen ruhten, sondern offenbar auch Tiere geweidet haben, lässt sich heute noch nachlesen bei den Brüdern Grimm im Märchen "Tischleindeckdich". Dort spricht die lügnerische Ziege:

"Wovon sollt' ich satt sein? /

Ich sprang nur über Gräbelein /

Und fand kein einzig Blättelein."