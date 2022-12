Und wieder raus bei der WM Was fehlt dem deutschen Fußball zur Weltspitze?

Auf den Weltmeistertitel 2014 folgt zwei Mal hintereinander ein blamables WM-Vorrunden-Aus. Der deutsche Fußball ist in der Krise. Was muss jetzt dringend anders werden? Diskutieren Sie mit und rufen Sie an unter 0800/94 95 95 5.

Das nächste WM-Desaster erschüttert den DFB in seinen Grundfesten. Deutschland fährt bereits nach der Vorrunde wie schon bei der WM 2018 nach Hause. Bundestrainer Hansi Flick will bleiben, kündigt aber ebenso wie DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Oliver Bierhoff an, das Aus schnell aufzuarbeiten. Die Folgen dieser Fußballkrise sind noch nicht absehbar. Die Enttäuschung, gestand Flick, sei "riesengroß". Aber an ihm habe es nicht gelegen, sein Trainerteam und er hätten gute Arbeit geleistet. Wirklich?

Was muss jetzt passieren? Kurzfristig? Langfristig?

Flick hat klare Fehler gemacht: In der zugegeben kurzen Vorbereitungsphase, bei seinen Aufstellungen und Auswechslungen. Die Schwächen in der Defensive und beim Torabschluss konnte er in 15 Monaten Amtszeit nicht beheben. Ähnlich wie Löw vor vier Jahren setzte er zu sehr auf die vermeintlich vorhandene Qualität seiner Einzelspieler, sah die Katastrophe nicht kommen. Sogar sein Freund Lothar Matthäus warf ihm vor, er habe sich "vercoacht".

Michael Ballack forderte nun, "jeden Stein umzudrehen" und nicht dem gleichen Trott wie 2018 zu folgen. Da wären nun zu allererst viele Personalfragen zu klären. Können Trainer Flick und Geschäftsführer Bierhoff ihre Positionen halten? Welche Spieler werden ihre Karrieren beenden? Wer rückt nach? Wer scheidet aus?

BR Sportreporterin Julia Büchler. Wie haben Sie den Turnierverlauf verfolgt? Woran hat es auf dem Platz gelegen? Was fehlt uns sportlich, um eine in einer solche Gruppe zu bestehen? Was muss passieren um als Nationalmannschaft mit der Weltspitze mithalten zu können?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Christine Krueger ist Julia Büchler, BR Sportreporterin aus Katar.

