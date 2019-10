Umstrittener Militärgruß der türkischen Nationalelf Warum das Entsetzen darüber gerechtfertigt ist

Die türkische Armee kämpft im Norden Syriens gegen die kurdischen Milizen. Die meisten Nationen verurteilen das Vorgehen Erdogans aufs Schärfste - auch Deutschland. Die eigene Fußballnationalmannschaft der Türkei aber feiert das Militär wie Helden. Sie salutieren wiederholt auf dem Spielfeld. Die beiden deutschen Nationalspieler Emre Can und Ilkay Gündogan haben das Foto der salutierenden Spieler auch noch gelikt. Was den Fall so problematisch macht, erklärt uns der Politikwissenschaftler Mahir Tokatli, der selbst türkische Wurzeln hat.

In der Türkei haben Sport und Politik immer eine wechselseitige Beziehung eingenommen. Diesmal ist es anders, weil wir hier von einem völkerrechtswidrigen Krieg sprechen müssen die offenen Sympathiebekundungen der türkischen Nationalspieler dem Ganzen einen antidemokratischen Anstrich verleiht.

Was bedeutet es, wenn Ilkay Gündogan und Emre Can die Fotos der salutierenden Spieler liken?

Ich denke, dass das ein Ausdruck eines sehr starken und ungesunden Nationalismus ist, weil das Liken dieser salutierenden Fußballspieler eine gewisse Grundsympathie gegenüber diesem völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz impliziert. Dementsprechend ist das schwer zu akzeptieren, bzw. wirft Fragen auf, da ja Ilkay Gündogan letzten Sommer schon wegen des Fotos mit Erdogan kritisiert wurde. Insofern hätte er ja daraus auch seine Konsequenzen ziehen können und könnte vielleicht mit Bekundungen gegenüber einem nicht-demokratischen Regime vorsichtiger sein.

Es ist ja nur ein "Like". Ist das Ganze dann wirklich so schlimm?

Das türkische Militär ist nicht etwa in einem humanitären Einsatz und sorgt für Frieden, sondern wir müssen davon ausgehen, dass dieser Krieg völkerrechtswidrig ist und deshalb beinahe von der gesamten internationalen Staatengemeinschaft verurteilt wird. Die Türkei steht kurz vor Sanktionen, Waffen werden nicht mehr geliefert ... Bei so einem Ausmaß ist es vielleicht doch gerechtfertigt, dass wir über dieses Like so lange reden.

Sollen Sportler gar keine politischen Äußerungen tätigen dürfen?

Daniel Frahn vom Chemnitzer FC

Sportler sollten sich auf jeden Fall politisch äußern dürfen, wenn das alles in einem demokratischen Rahmen ist. Wir haben das Beispiel von Daniel Frahn vom Chemnitzer FC, der sich ja politisch rechtsextrem geäußert und dementsprechend eine gewisse Grenze des Tolerablen überschritten hat. Dann sollten diese Sportler auch mit Kritik leben müssen.

Was halten die Türken von der Aktion ihrer Nationalmannschaft?

Die türkische Öffentlichkeit hat sehr wohlwollend aufgenommen, dass die Spieler dem Militär salutierend eine Botschaft hinterließen. Das Land ist ja geprägt von einem sehr starken Nationalismus und - aus unserer Perspektive - eher befremdlichen Verhältnisses zwischen Nation und Militär. Das Militär wird dort sehr hoch gehalten als Instanz oder Institution, die für Vertrauen und Gewissheit sorgt. Die Befürwortung von militärischen Aktionen ist in der Türkei immer sehr hoch gewesen.

Sie haben ja nicht nur einmal salutiert, sondern sogar nach Androhung der UEFA Ein zweites Mal. Wird das Konsequenzen haben?

Laut UEFA-Statuten sind politische Äußerungen auf dem Spielfeld verboten, sei es von den Fans, von den Funktionären oder von den Spielern. Dementsprechend gab es schon das erste Mal nach dem Albanien-Spiel eine Verletzung der Statuten. Die UEFA hat daraufhin angedroht, Ermittlungen zu eröffnen wird und die Türkei ermahnt. Trotzdem hat sich die Türkei über diese Drohung hinweggesetzt.

Was wäre eine angemessene Strafe oder Reaktion?

Ich weiß nicht, was für ein Strafmaß die UEFA benutzt. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass bei der Türkei wegen der Wiederholung der Tat das Strafmaß deutlich höher ausfallen wird. Vor allem haben in der Türkei nicht nur die Spieler, sondern auch der Verband als ganze Mannschaft posiert und den Militärgruß gemacht.

Das Gespräch mit Mahir Tokatli anhören: Warum das Entsetzen über den Militärgruß der türkischen Nationalelf gerechtfertigt ist.