Jünger, grüner, weltoffener Überfordert Söder seine CSU?

Ein Imagewandel? Der einstige Wadenbeißer und Polarisierer Markus Söder präsentiert sich mittlerweile als milder Landesvater mit Blick für soziale Fragen, als Bienen- und Klimafreund. So lässt sich das zurückliegende Jahr zusammenfassen.

Der Jahreswechsel ist Zeit für Veränderungen: Das Bundeskabinett der Großen Koalition sollte verjüngt werden, forderte der CSU-Chef vor ein paar Tagen.

Ein muslimischer Bürgermeisterkandidat wurde in Wallerstein in Schwaben von der CSU-Basis abgelehnt. "Ich bedauere das", sagt Markus Söder. Neue Töne, die vor ein paar Jahren keine Selbstverständlichkeit waren?

Die CSU unter Markus Söder - ist sie jünger, grüner, weltoffener geworden? Wie schlägt sich Söder als CSU-Vorsitzender? Überfordert er seine Partei oder macht er sie fit für die Zukunft?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger war die BR-Landtagskorrespondentin Eva Lell.

Außerdem hat sich Ümit Sormaz zu Wort gemeldet. Er war CSU-Mitglied und Bayerns erster Ortsverbandsvorsitzender mit türkischen Wurzeln. Seit 2017 ist er bei der FDP, im März tritt er als deren OB-Kandidat in Nürnberg an.

Wie ist Ihre Meinung?

